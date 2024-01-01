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蔡總統主持元旦升旗 國防部長邱國正率將領參加

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
蔡英文總統與賴清德副總統今日上午出席府前元旦升旗典禮。圖／軍聞社
蔡英文總統與賴清德副總統今日上午出席府前元旦升旗典禮。圖／軍聞社

國防部表示，蔡英文總統上午主持中華民國113年元旦總統府升旗典禮，國防部長邱國正、參謀總長梅家樹率將領與軍校學生代表出席，以實際行動表達對國家熱愛。

蔡英文總統與賴清德副總統上午出席元旦升旗典禮，首先接受國防部三軍儀隊大隊長致敬，在歷屆十大傑出青年代表的領唱下，與現場民眾齊唱國歌，在國旗歌演奏聲中，國旗緩緩升起。

國防部表示，民國113年元旦總統府升旗典禮，以活力台灣，世代永續為主題，由蔡總統親自主持，全場軍民在歷屆十大傑出青年代表領唱下，齊唱國歌，以實際行動表達對國家的熱愛與認同。

國防部說，邱國正清晨率領梅家樹、國防部副部長柏鴻輝、國防部副部長徐衍璞與各聯參單位代表，以及陸、海、空軍官校，國防大學政治作戰學院、管理學院、理工學院，國防醫學院、陸軍專科學校、空軍航技學院及中正預校等10所軍事校院學生代表，共同參加元旦總統府升旗典禮，以實際行動表達對國家的熱愛。

國防部表示，今年國防部示範樂隊及三軍儀隊配合大會企畫主軸活力台灣，世代永續，以從戎回憶進行曲、黃埔軍魂、領航者、英勇勳章等4首曲目，搭配儀隊官兵走位變化及花式操槍，展現壯盛軍容，更象徵國軍是民主台灣的領航者，面對困難與挑戰，仍勇往直前。

國防部 元旦升旗 蔡英文

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