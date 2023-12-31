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2023年國軍ROTC大學招獲排行榜曝光 南亞科大152人居冠

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部公布112年度招獲大學儲備軍官訓練團（ROTC）大學生的學校及人數統計，私立南亞科技大學招獲人數最多。圖／校方提供
國防部公布112年度招獲大學儲備軍官訓練團（ROTC）大學生的學校及人數統計，私立南亞科技大學招獲人數最多。圖／校方提供

國防部公布民國112年大學儲備軍官訓練團（ROTC）大學生的學校及人數統計，前五名分別為南亞科技大學152人、美和科技大學51人、環球科技大學37人、輔英科技大學27人與正修科技大學13人。公立大學以國立金門大學、屏東大學各5人最多。

大學儲備軍官訓練團由政府提供大專學生學雜費全額補助，書籍文具費每學期5000元，每月1萬2000元生活費補助，供其讀完大學，在學期間利用假期接受軍事訓練，畢業後入伍服軍官役5年。

國防部根據立法院外交國防與經濟委員會聯席會，國民黨立委廖婉汝質詢，公布這項數據，全國ROTC學生公私立大學計63所，招獲492人，公立大學19所，招獲36人，私立大學63所，招獲456人。私立大學招獲10人以上者，除前五名外，還有明新科技大學12人、黎明技術學院12人、吳鳳科技大學11人；公立大學以國立金門、屏東大學各5人較多，另有東華大學、彰師大各3人，屏科大、高科大各2人，有32間公私立大學年度招獲1人。

國防部公布112年度招獲大學儲備軍官訓練團（ROTC）大學生的學校及人數統計表。圖／摘自立法院質詣公報
國防部公布112年度招獲大學儲備軍官訓練團（ROTC）大學生的學校及人數統計表。圖／摘自立法院質詣公報

國防部 屏東 金門

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