外送員女兒願代父退回5萬元小費 薩泰爾娛樂回應了

脫口秀節目「博恩夜夜秀」主持人曾博恩日前的外送員影片中，其中一名外送員疑似虛構飛行員陷困的背景故事，引起熱議。自稱該名外送員女兒的新北市立委候選人陳愷寧代他公開道歉，並指願意願意退回5萬元小費。對此，薩泰爾娛樂回應了。

陳愷寧昨深夜在臉書發表公開道歉文，她澄清母親仍健在，自幼父母離異，她從國中起幾乎沒聯絡。她的母親身體不好，又要扶養她與她弟，所以她從高中開始半工半讀，對父親的事情大多也只是輾轉得知。「他與博恩說的故事，其實也是我和弟弟，一直以來認知的事實」。

陳愷寧表示，看到國防部的澄清，才知道父親說的不是事實。「得知真相，我比任何人都還難過、也感到不捨與遺憾」。看到博恩給她父親一大筆小費，當下很震驚也很感動，便向博恩留言表達了感謝。後來發現影片中有些資訊與事實不符，便與博恩表達歉意，也願意退回5萬元小費。

薩泰爾娛樂的執行長Hawkins留言表示，「真的辛苦了」，該筆費用原計就是希望謝謝辛苦的外送同仁，不用退回。「但若您有相關想法，建議捐給有需要的單位如國軍及退撫單位即可，相信近來他們也受到不少苛責，這些都不是我們當時製片的本意。願世界上多點善意，惡意留在2023，新年快樂」。

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