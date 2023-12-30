外送員催淚經歷假的？ 女兒道歉：軍方澄清才知 比誰都難過遺憾

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聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
博恩影片中的外送員疑似捏造經歷，引起熱議，新北市立委候選人陳愷寧指該名外送員是她的父親，對於造成社會紛擾致歉。圖／取自「永和新希望 陳愷寧」臉書粉專
博恩影片中的外送員疑似捏造經歷，引起熱議，新北市立委候選人陳愷寧指該名外送員是她的父親，對於造成社會紛擾致歉。圖／取自「永和新希望 陳愷寧」臉書粉專

台灣脫口秀節目「博恩夜夜秀」影片自稱曾是失事意外獲救飛官的外送員，昨被軍方打臉查無此案例，博恩緊急下架影片，引起熱議。28歲的新北市立委候選人陳愷寧深夜在臉書表示，該名外送員是她的父親，她也是看到國防部澄清才知道真相，她代替她的父親對於造成社會紛擾致歉。

該名引起爭議的外送員自稱原本是空軍中校飛行員，家中遭逢巨變，他十多年前因墜機事故住院，妻子往返醫院照顧他的途中車禍過世，他獨自撫養3名兒女，家中還有癱瘓在床的媽媽，而他現在也罹癌。不過，軍方昨天澄清，近20年有5例墜機獲救的飛行員，目前都在民航或空軍任職，查無此人。

陳愷寧在臉書發文，代她的父親向社會大眾道歉。她表示，「影片中的外送員，是我的父親，然後也要說明，我媽媽並沒有過世」。她自幼父母離異，她從國中起很長時間幾乎沒和父親聯絡。因為她的母親身體不好，又要扶養她與她弟，家裡經濟壓力大，所以她從高中開始半工半讀，對父親的事情大多也只是輾轉得知。

「他與博恩說的故事，其實也是我和弟弟，一直以來認知的事實」。陳愷寧表示，直到看到國防部的澄清，才知道並非真實發生。她不清楚自己父親的真實經歷，社會大眾可能會認為不太可能，但這確實是她的兒時經驗，「得知真相，我比任何人都還難過、也感到不捨與遺憾」。

她表示，看到博恩給她父親一大筆小費，對父親而言，確實是很大的幫助，她當下很震驚也很感動，便向博恩留言表達了感謝。後來發現，影片中有些資訊與事實不符，便與博恩聯繫，澄清了她所知道的事實，並向博恩表達歉意，也願意退回5萬元小費。

陳愷寧表示，她昨天收到許多詢問，很謝謝各方的關心。很抱歉個人的家庭私事占用公眾版面，也很抱歉影響國軍、外送員的形象，最重要的事，造成博恩被質疑造假的風波。她代替她的父親向社會上受到影響的人，再次致上最深的歉意。

她說，她未來會記取這個經驗，更關注外送員與退伍軍人的權益，也希望能將博恩的這份善良，繼續延續下去，打造一個更溫暖、更友善的社會。

外送員 墜機 空軍 國軍 博恩夜夜秀

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