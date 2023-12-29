墜機飛官送外賣？ 近10餘年5人、沒在空軍就在華航

網紅曾博恩昨天在臉書發表一則影片。片中他致贈最高5萬元的紅包給外送員，其中1人自稱是國軍飛官退伍，10多年前曾在新竹外海失事，妻子往來醫院途中車禍去世，從此照顧老母與3名子女的重擔，都在自己肩上，每月光是外籍看護薪資就要2萬8千元。近日他發現自己罹患淋巴癌，放棄原本升上校的機會而退伍。由於生計負擔很重，自己實在很需要這筆錢，所以即使對5萬元紅包很感動，還是要趕著去接下一個訂單。

影片發表後，迅速引發大量網友表達同情之意，還有人說自己也想要捐錢給這位前飛官。然而記者向空軍司令部查詢，結果是查無此人。

由軍迷成立的臉書粉專「IDF經國號」，也貼出了近10餘年來，新竹外海跳傘獲救的空軍飛官共有5位，其中3人已退伍，但均仍在空軍或航空公司工作：

1999年幻象2千戰機2053號，兩名飛官吳彬福與吳世峰：前者現任空軍2聯隊模擬機教官（文職），後者為華航機師。2002年RF-5E偵察機5502號，飛官李慶熙，現任空軍3聯隊副聯隊長（上校）。2013年幻象2千戰機2052號，飛官劉永祥現任2聯隊教官（文職），鄭育騰現任4聯隊飛安官（少校）。其中李慶熙曾或2009年青年獎章，得獎原因就是他在跳傘受傷後努力，克服跳傘後生理與心理的障礙，重新回到飛行線。

另外以軍中習慣，如果幹部罹患重症，通常單位會盡量讓他繼續維持現役，因為可獲得更多的醫療資源照顧。例如2018年漢光演習跳傘重傷的傘兵秦良丰，至今以現役身分，在軍醫院進行復健。如果真的不幸去世，如果維持現役身分，「因公積勞成疾」也可獲得更佳撫卹。

就算只論薪資，國軍退休俸計算公式為55%（20年）起算，每年加2%。中校最多可以在任26年，換算終身俸最高額度是67%，約為現役薪水的2/3。

飛官李慶熙在民國98年榮獲青年獎章。圖／聯合報系資料照 幻象2000戰鬥機，1999與2013年各有一架在新竹外海墜海，4位飛官均獲救，至今也都在空軍或華航服務，並無人轉任外送員。圖/聯合報系資料照

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