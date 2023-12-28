國防部反駁柯文哲 指廉能施政獲國際肯定 戮力建軍備戰
國防部今(28)日表示，我國的國防廉能施政，已獲得國際肯定；且戮力建軍備戰。籲請勿以不實言論誤導視聽、貶抑官兵全力投入戰備訓練的努力。
民眾黨總統候選人柯文哲今晚在電視政見發表會指出，軍隊屢屢傳出採購弊案，缺乏人性化及科學化的管理讓國軍留營率偏低。他表示，只要有一個正常的領導人，這些問題都可解決，柯文哲就是這樣的領導人。
對此，國防部今晚表示，針對所謂國軍「屢屢傳出採購弊案」、應「制定有效率的訓練」等言論，我國的國防廉能施政，已獲得國際肯定。依國際透明組織發布的「政府國防廉潔指數」，我國在全球86個競爭國家中，三度榮獲低度貪腐風險等級，排名與德國同為世界第6名，且為亞洲進入前十排名國家，即為實證。
國防部進一步指出，國軍部隊訓練係依敵情威脅及防衛作戰計畫，並以近期國際間區域戰爭為鑑，秉持「作戰為背景、訓練為著眼」指導，採實戰化訓練方式實施訓練，以提升國軍防衛作戰能力。在基礎戰力訓練方面，志願士兵入伍訓期自112年起，採取新式課程；並自113年起，全面實施8週入伍訓練，新增合理冒險、戰場抗壓、戰傷救護、快速反應射擊及運動科學等課目，同時強化戰鬥教練、兵器訓練，並完成戰術行軍、震撼教育測驗，達合格步槍兵之標準；海軍則以戰鬥技能、共同性知識技能簽證、游泳及射擊訓練為主。
國防部指出，有關駐地訓練，則藉體能訓練、實戰化射擊、專業專長、狀況應處等訓練，培訓個人軍事職能，經嚴格考核驗收訓練成效。同時依敵情威脅變化，執行聯合作戰訓練，遂行整體防空、聯合制海、聯合國土防衛作戰計畫演練，並持續精準飛彈射擊訓練、三軍聯合作戰訓練測考與漢光演習，磨練各級指揮官指揮管制與應變能力。
國防部表示，國軍戮力建軍備戰，籲請勿以不實言論誤導視聽、貶抑官兵全力投入戰備訓練的努力，亦無益國防安全。
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