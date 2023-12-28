軍備局：美拒釋出岸置魚叉飛彈系統在台廠級保修能量

美方售我多項主戰裝備，立法院朝野關切美方是否同意在台建立相關保修能量。依據國防部軍備局報告顯示，我方爭取空軍F-16V戰機、陸軍M1A2T主戰車、海馬斯多管火箭系統在台維修機制；美方拒絕釋出車載式魚叉反艦飛彈等案在台維修能量。

軍備局表示，以空軍F-16V戰機、陸軍M1A2T主戰車、海馬斯多管火箭系統及陸基車載式魚叉反艦飛彈等案為例，4案均於外購案發價書中將單位及野戰保修能量，納入向美政府採購項目。

軍備局表示，外購案另須透過談判爭取廠級保修能量，包空軍F-16V戰機透過談判，爭取由民間廠商漢翔公司建立F-16維修中心。陸軍M1A2T主戰車透過談判，爭取美商貝宜公司釋出救濟車廠級保修能量，由軍方兵整中心承接。陸軍海馬斯多管火箭系統則透過談判，爭取美商洛馬公司同意釋出廠級保修能量，由軍方飛勤廠及汽基廠承接。

但軍備局也表示，海軍陸基車載式魚叉反艦飛彈，因美政府及美商不同意釋出廠級保修能量，我方另以加購魚叉飛彈測台設備方式，提升保修能量。

2020年美宣布軍售台灣100套岸置魚叉飛彈系統，包括400枚RGM-84L-4魚叉II型飛彈、4枚練習彈、411個集裝箱、100套魚叉海防系統發射器運輸載具、25輛雷達車等。美要求我海軍一次採購，包含陣地興建預算等金額高達866億134萬9千元預算。

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