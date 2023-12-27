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康定級承德軍艦武裝拆光光 傳成為性能提升測試艦

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
近期有軍迷在高雄港攝獲大修中舷號1208的承德軍艦，因艦上武裝全被卸除，成為空艦狀態，外界推測康定級首艘性能提升改裝艦將由承德艦執行。圖/讀者蘇嘉健授權使用
近期有軍迷在高雄港攝獲大修中舷號1208的承德軍艦，因艦上武裝全被卸除，成為空艦狀態，外界推測康定級首艘性能提升改裝艦將由承德艦執行。圖/讀者蘇嘉健授權使用

海軍康定級軍艦正進行首艘艦性能提升計畫，外傳原規畫以舷號1203的西寧軍艦作為改裝艦，近期有網友在高雄港攝發現修中舷號1208的承德軍艦，因艦上武裝卸除，成為空艦狀態，外界推測首艘改裝艦將改由承德艦執行。

網友近期在高雄港拍到的承德軍艦，艦艏A砲位海欉樹飛彈，船舯雄二反艦飛彈、DRVB-26對空雷達、方陣快砲都卸下，受到關注。

外傳承德軍艦將擔任6艘康定級軍艦戰鬥系統性能提升工程測試艦，明年換裝華陽垂直發射系統，以及中科院產製的32枚海劍二艦載防空飛彈。以三年時間進行評估與驗證，驗證完成，符合海軍作戰需求後，再進行後續5艘艦的戰鬥系統性能提升，全案預計以9年時間分批進行，至2030年完成。

近期有軍迷在高雄港攝獲大修中舷號1208的承德軍艦，因艦上武裝全被卸除，成為空艦狀態，外界推測康定級首艘性能提升改裝艦將由承德艦執行。圖/讀者蘇嘉健授權使用
近期有軍迷在高雄港攝獲大修中舷號1208的承德軍艦，因艦上武裝全被卸除，成為空艦狀態，外界推測康定級首艘性能提升改裝艦將由承德艦執行。圖/讀者蘇嘉健授權使用

軍艦 飛彈

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