康定級承德軍艦武裝拆光光 傳成為性能提升測試艦
海軍康定級軍艦正進行首艘艦性能提升計畫，外傳原規畫以舷號1203的西寧軍艦作為改裝艦，近期有網友在高雄港攝發現修中舷號1208的承德軍艦，因艦上武裝卸除，成為空艦狀態，外界推測首艘改裝艦將改由承德艦執行。
網友近期在高雄港拍到的承德軍艦，艦艏A砲位海欉樹飛彈，船舯雄二反艦飛彈、DRVB-26對空雷達、方陣快砲都卸下，受到關注。
外傳承德軍艦將擔任6艘康定級軍艦戰鬥系統性能提升工程測試艦，明年換裝華陽垂直發射系統，以及中科院產製的32枚海劍二艦載防空飛彈。以三年時間進行評估與驗證，驗證完成，符合海軍作戰需求後，再進行後續5艘艦的戰鬥系統性能提升，全案預計以9年時間分批進行，至2030年完成。
👉2024選戰最前線
▪ 政黨票能幹嘛？4神秘數字搶席次、領補助、還可扣稅
▪ 大選結果繫在年輕人手上？2016、2020投票率直接「差1格」
▪ 政見會後情勢生變？最新5家媒體民調一次看
▪ 立委抽籤結果出爐！選區名單、號次一次看
▪ 影／3組拚總統 選民抱不平：幹嘛蹚這趟渾水？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言