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獨／避免海虎憾事再發生 海軍救生衣擬全加TB-520發訊器

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
潛艦官兵與救生衣。圖／何姓讀者提供；來源：國防部青年日報社
潛艦官兵與救生衣。圖／何姓讀者提供；來源：國防部青年日報社

據官員證實，因應海虎艦落海官兵搜救經驗，海軍已開始規劃在水面艦、潛艦所有救生衣上加裝TB-520發訊器，裝備落水後能自動發出閃燈訊號與能讓搜索雷達掃獲的電子求救訊號，有助於人員定位。

海軍艦指部目前仍持續擴大搜尋21日自海虎艦落海的3名官兵，傳艦艇今日將搭載家屬出海協助搜救。但海軍司令部昨日對此沒有回應。

市面上的TB-520信標採用AIS與GPS技術，人員落水後，信標可以透過水感測器自動啟動或手動開啟，並透過AIS技術發送警報訊息、GPS位置資訊和ID。器材會透過向附近配備AIS的船隻發出警報，或標定人員GPS定位，讓船艇雷達能定位人員位置。

所謂的AIS自動識別系統（Automatic Identification System，AIS），是安裝在船舶上的一自動追蹤系統，藉由與鄰近船舶、AIS岸台、以及衛星等設備交換電子資料，AIS資料可供應海事雷達，以優先避免在海上交通發生碰撞事故，亦可廣播海象資料、危險警示區，供船舶接收，增進航行安全。

市面上販售的TB-520發訊器。圖／取ＳＶＢ網站
市面上販售的TB-520發訊器。圖／取ＳＶＢ網站

海軍司令部 520 海虎

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