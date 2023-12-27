海虎艦意外 海軍：人員陸續落海

海虎潛艦三人員落海失蹤，海軍司令部昨天首度還原事發現場，指海虎艦當時於小琉球海域因艦艉異音奉准浮航，下令四名官兵上甲板以人力手搖曲柄方式，試圖收回艦艉處因故障而拖著漂出的救難浮標，因甲板走道狹窄，湧浪抬升艦體，造成三人摔落舷邊掛在乾舷上，後續啟動兩波救難行動，但人員陸續不支落海。

海軍參謀長吳立平說，落海失聯三名官兵，兩名是第一波登上甲板執行浮標回收官兵，另一位是隨後奉命伸援的救生組官兵。

吳立平說民國八十六年也曾發生過潛艦木質救難浮標意外漂出；檢查返港海虎艦，艦體內部釋出浮標的卡扣未見開啟，情境與八十六年案例狀況相同。

吳立平說，海虎艦原訂十二月十八日至廿九日執行任務，十八日出海後依計畫在西南海域執行演訓，廿一日潛航情況下艦艉出現異音與雜音，艦長報請艦戰中心准許後上浮檢查，發現艦艉處救難浮標浮出，為避免長達三百呎拖曳鋼纜纏攪車葉，派官兵上甲板以人力手搖方式執行浮標回收。

第一批四人上甲板後，因走道寬度不到一公尺，愈往後面愈窄，人員開始收纜時湧浪抬升艦體，有三人被浪拍落到舷邊，僅靠安全索扣環掛在乾舷外面；兵器長聞訊先趕赴甲板協助，接著再啟動六名救生組官兵，陸續有十一人上甲板。

吳立平說，掛在乾舷上三人後有兩人掉落海中，一人因安全索未斷裂獲救；第二批上甲板的兵器長也被湧浪拍落海，被海軍岳飛軍艦救回，第三批上甲板六名救生組官兵，兩人被湧浪拍落海中，一人同樣被岳飛艦救回，另一人失聯。全案有四人受傷、六人落海、三人找尋中。

傳事發當天小琉球海域浪高有十公尺，海虎艦是否硬浮航搶修浮標？吳立平說，當日海象依海軍計算風力達五級，湧浪造成艦身被抬舉非常嚴重。潛艦潛航時海面海象狀況影響很小，在水底下是安全的，這方面調查時會整合考量。

蔡英文總統昨天前往海軍左營基地聽取軍方說明搜救狀況，並赴國軍左營總醫院慰問傷者。

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