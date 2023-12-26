總統大選投票日5千兵力留守無法投票 國防部：沒有增加

總統與立委大選投票日將近，國防部本月7度公布中共空飄氣球越過海峽中線，國防部發言人孫立方今天說，公布目的是為掌握狀況，降低中共利用相關資訊不明的狀態，對我方進行認知攻防。國防部作計室聯合作戰計畫處李昌富則表示，大選投票日國軍留守兵力約5000人，人數與過去相同，沒有增加兵力。

孫立方說，中共釋放錯誤軍事假消息常結合其行動，這就是為什麼國軍詳細公布中共海空的動態，包含近期在季風影響下釋放氣球等進入我們的這個防空識別區的動態，國防部都會做公佈。

孫立方的說法，一度被媒體解讀為空飄氣球也是中共介選的行動之一，但孫立方澄清，他是說近期國軍針對中共在台灣週邊的海空域動態，不管是中共的戰機還是戰艦等整體動態包含空飄氣球越過中線進入我們防空辨識區的一個狀況，國防部都會在每日晨間公告，目的是希望掌握狀況，降低中共利用相關資訊不明的狀態，對我方進行認知攻防。

李昌富則表示，中共空飄氣球在每年的10月到隔年的2月到3月這段時間，就是東北季風盛行時，我方發現空中充氣氣球的數量會比較多，目前掌握初步的研判，均為探空性質，對此氣球國軍突發事件處置有詳細規定，處置等級會隨接近12浬逐漸增強。

李昌富表示，總統與立委投票當日，因應海上航行、空中飛行任務以及高山月台外離島等留守任務而無法投票者，依戰備優先原則，與去年相同約有5000人無法投票，他表示，兵力預先規劃的部分與往年一樣，沒有所謂增加兵力情況。

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