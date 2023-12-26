海虎艦失聯官兵 海軍：1人屬救生組 2人為回收浮標組

海軍海虎潛艦日前發生落水意外，海軍將領今在國防部記者會中表示，目前落海失聯正協尋的3名官兵，有2位是事件中奉命第一波登上潛艦甲板對意外飄出的救難浮標進行回收的官兵，另一位則是隨後奉命動員伸援的救生組官兵。

海軍參謀長吳立平今日表示，海虎艦此次執行任務的時間是12月18號至29號，18號出海後依照計畫在西南海域執行演訓任務。海虎潛艦每天都要上海面充電，因為它在潛航的時候是用電力航行，21號執行潛航任務時，發現船尾出現異音與雜音，因此上浮檢查，發現整個救難浮標浮出，為避免300呎的鋼纜纏繞到他的車葉，因此派人上甲板執行回收。

他說，第一批快上去執行回收任務是4位官兵，遭到湧浪拍落船舷的有3位，其中2人落海目前還在協尋，1人因安全索沒有發生斷裂獲救；第二批上甲板者即為兵器長，他也被浪拍落海中，被海軍1106艦救回，第三批上甲板的是6名救生組的官兵，其中2人落海，1名被1106艦救回，另一人則正在協尋。全案有6人落海，3人還在找尋，4人受傷。他表示，受傷官兵均海軍醫院救治，原情緒不穩，目前已逐漸起來平復。

吳立平說，海虎艦搜救兵力，目前已空中已派出80架次飛機、水面兵力已有76航次，岸上部分從高雄港到恆春、小琉球週邊派出319車次巡邏，目前先延長72小時搜救，全案筆因則由督察長室專案小組進行。

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