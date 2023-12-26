海虎為何海上進行高風險維修？ 背景因素恐是社會氛圍
舷號SS-794的劍龍級潛艦海虎號，21日在西南外海發生官兵集體落海事件，3人至今下落不明。事發後未舉行記者會的海軍，26日利用國防部例行記者會的機會，由參謀長吳立平中將說明現場狀況：當天共有11位官兵分三批出艙，到後甲板搶救故障漂出的救難浮標，因現場海象惡劣，站立不穩摔落舷邊，安全索扣環在大浪擊打下扣環變形導致落海。事件原因除了安全索未能發揮功能，艦長發現浮標故障之後的決策，也是關鍵因素。
吳立平說，海虎艦這次預定的出海時間，是18至29日。21日在西南海域進行淺潛，伸出呼吸管替電瓶進行充電，此時突然聽到艉部異聲，艦長隨即上浮，發現是後甲板的聲納浮標蓋板脫落，導致聲納已經漂出。
劍龍級在艦艏與艦艉各有1具救難浮標，平時安置在船身外殼與內層壓力殼之間，一旦遇險時可將其放出，就會浮上水面，自動發出無線電、聲響、燈光，浮標以1條300公尺長的鋼纜與船身連結。救難人員在海面上看到浮標，代表遇險潛艦就在下方水底。
潛艦此時若持續拖著浮標航行，可能導致俥葉絞纜的嚴重意外，因此必須排除。當時海虎艦採取的方式，是將鋼纜與浮標逐漸收回船內，此裝置並無動力捲揚機，必須由人力在船艙外，手搖曲柄進行回收。
吳立平強調，浮標艙位於船艉，甲板寬度只有1公尺左右，愈後面愈窄，而且沒有護欄，在船身搖晃之下很容易失去平衡。第一批執行回收的官兵共4人，3人摔倒後掛在舷邊。其中1人稍後被船上其他人拉回，另2人則安全索扣環失效，墜海失蹤。
兵器長陳姓少校見到弟兄遇險，立刻出艙走到船艉試圖營救，但同樣滑倒，安全索也「脫勾」而落海，被附近的岳飛號巡防艦救起。第三批出艙的搶救人員共6人，同樣也因大浪搖晃而摔倒，2人落海，其中1人被岳飛艦救起，另1人失蹤。
總計海虎艦當時共有11人出艙走到船艉，6人因搖晃與大浪摔落舷邊，3人失蹤，1人由海虎艦自行救回，2人由岳飛艦救回。海虎艦次日清晨返抵左營時，共有5人送醫急救，其中最嚴重（非墜落者）為手指骨折。
至於肇禍的浮標，最後仍未能收回，而是搶救人員切斷鋼纜，任其漂走。23日凌晨被銘傳艦於小琉球南方海域尋獲，並於8時50分完成回收。
有前任潛艦官員表示，當時艦長若要求直接切斷浮標纜索，而非讓官兵逗留在危險的船艉，以人力將纜索捲回，也許就不會發生意外。
至於為何會作此判斷？官員指出，艦上裝備在航行時發生海損是正常現象，艦長等幹部並不會因此被處分；然而浮標漂浮在水面，就會持續對外發送求救訊號，到時事情可能就會鬧到外界皆知。近年軍方唯恐「出事」的氛圍，可能影響了艦長當時判斷，選擇派人當場將浮標收回，不料海象過差，導致操作官兵發生意外。
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