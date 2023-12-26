海虎潛艦人員落海失蹤 海軍首度還原事發現場
海虎潛艦日前發生人員落海失蹤憾事，海軍司令部參謀長吳立平今天在國防部記者會中首度還原事發現場，他說當時潛艦浮航後，先有4人上甲板試圖收回意外飄出的救難浮標，用人力以盤車收回浮標時，出現湧浪將人員拍落舷邊，人員原靠安全索支撐掛在舷側，艦上雖立即啟動救生組6人上甲板實施救援，但掛在乾舷的人員陸續落水。
吳立平表示，經專案小組調查，事發當時海虎潛艦潛航時聽到異音，因此浮航派員上甲板檢查，發現救難浮標木質蓋板脫落，浮標因正浮力拖著300公尺鋼纜浮出，為避免鋼纜攪進推進車葉，為了安全，海虎艦才會派員上甲板處理。
吳立平表示，同樣狀況我曾民國86年也發生過一次，救護通報通令曾明確說明可能發生類情。他說，救難浮標是木質的，這兩側各有一個卡設於潛艦內部，須手動做逆時針開啟，它才會浮上來。海虎艦返港檢查後，兩個卡扣正常，並沒有開啟的狀況，情節與86年的狀況相同。他說，按照修護通令，這項裝備須定時檢查。
他還原現場說，第一批有4人上甲板，在甲板上用人力以盤車試圖收回救難浮標，當時官兵走向救難浮標的走道寬度很窄，大概不到1公尺，愈往後面走就愈窄，在此情況下，人員開始收纜時，因湧浪抬升狀況，造成人員被浪拍打到外面去，但安全索一度將人員掛在乾舷外面，未直接掉到海裡，當時兵器長一聽到狀況，馬上前往協助，海虎艦也馬上啟動救生組6人上甲板救援，所以事發時總共有11人上甲板。
他說，此案剛開始處理時並非處置人員救生，而是救難浮標飄出去，等到人員被浪拍落舷側掛在外面，救生組出去才開始作人員救生。是掛在乾舷的人員吊在環扣上，每個人落海時間並不相同，而是陸續落海。
吳立平說，海軍潛艦、水面艦在海上執行任務風險度非常高，官兵每天在海上冒著生命危險執行這任務，難以為外人道，海虎艦官兵當時因為必須要去救船，而受命前往甲板，每個人都穿救生衣、也掛了安全索，這都是標準措施。
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