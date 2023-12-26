中共空飄氣球今凌晨飄進基隆西北方高空

這篇文章，我們將告訴你那些螢幕上的B-17轟炸機，為何、又如何成為台灣的中華民國空軍蝙蝠中隊穿透大陸夜空的主要武器。因為，我們知道您很久沒看到二戰主題的空戰電影了，特別介紹睽違60年，網路影音串流平台Apple TV+再次將B-17轟炸機在歐洲上空與德國空軍血戰搬上螢幕，最快2024年1月底，觀眾就能再看到二戰時歐洲上空英烈千秋的空戰故事。...

2023-12-26 07:30