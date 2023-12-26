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中共空飄氣球今凌晨飄進基隆西北方高空

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部今天上午發布中共解放軍台海周邊海、空域動態。圖/國防部
國防部今天上午發布中共解放軍台海周邊海、空域動態。圖/國防部

國軍昨日偵獲共機8架次、共艦5艘次，在台海周邊活動，並在今天凌晨掌握到一枚中共空飄氣球逾越海峽中線，進入基隆西北方高空。

國防部今天上午發布中共解放軍台海周邊海、空域動態表示，12月25日（星期一）6時至12月26日（星期二）6時止，國軍偵獲共機8架次、共艦5艘次，在台海周邊活動，其中進入西南空域的共機有3架次，包括運-8反潛機、運-8技術偵察機、空警-500機各一架次。

國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

國防部同時表示，昨日22時30分偵獲中共空飄氣球1枚，逾越海峽中線，位於基隆西北方約66浬，高度約2萬6000呎，續向東飄行，並於今(26)日零時27分消失。

台海 國軍 中共

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