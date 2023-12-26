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海虎艦落海意外 傳3人因救援失蹤
海虎潛艦落水意外三人獲救、三人失蹤，海軍昨持續搜救中。海虎艦日前返港後，傳出案發當時落水者原為一人，其他五人奉命救援，卻造成三人失蹤憾事。海軍艦隊指揮部昨表示，有關全案細節，已成立專案小組調查中；個別臆測內容無助搜救行動遂行，亦不利撫慰家屬憂鬱心緒，籲請外界勿任意臆測渲染。
海軍二五六戰隊海虎潛艦廿一日下午一時許在小琉球海域執行任務時，因艦上後側救難浮標脫落，裝備脫落，艦長指派官兵上甲板處理，造成六名官兵遭湧浪捲入海中，經緊急搜救後三人獲救，但林姓士官長、顏姓及張姓士官三人至昨天仍下落不明。海軍聲稱上甲板者均依規定繫安全索並穿著救生衣，落水者是因安全索上的安全扣受力變型而落水。
海虎艦日前返港後，部隊傳事發當時其實一人落海，其他五人都是被派下去救援的，最初落海者獲救，但下水救援的卻三位失蹤。消息一出，傳家屬浮現質疑情緒。
艦指部表示，現階段全力搜救落海袍澤，為艦指部官兵當前共同心願，不放棄任何機會，持續整合友軍海、空及陸岸兵力，擴大搜索區域，全力投入搜救任務。此外，傳海軍預計廿七日將派艦載失蹤人員家屬出海搜索。
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