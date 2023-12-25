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國軍引擎採購案驗收不實 監察院糾正空軍及海軍司令部

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
空軍及海軍司令部辦理軍機或軍艦引擎料件採購案，監察院發現驗收單位未善盡職責提案糾正。圖／聯合報系資料照片
空軍及海軍司令部辦理軍機或軍艦引擎料件採購案，監察院發現驗收單位未善盡職責提案糾正。圖／聯合報系資料照片

監察委員賴鼎銘等人今天表示，空軍司令部、海軍司令部辦理軍機或軍艦引擎料件採購案，驗收單位未善盡職責，驗收不實，有危害飛航及船行安全之虞，提出糾正，要求改進。

監察院外交國防委員會通過監委賴鼎銘、郭文東、蕭自佑所提調查報告，糾正空軍司令部及海軍司令部。

監察院指出，審計部派員調查空軍司令部、海軍司令部辦理噴嘴等118項共18件軍機或軍艦引擎料件採購案，發現驗收單位疑未善盡職責，導致得標廠商提供不明來源料件，得以通過驗收，不利我軍機飛航及軍艦航行安全，涉有財務上不忠於職務上的重大違失行為。

監委表示，空軍司令部辦理PIT輪盤等25項採購及一級輪盤等8項等採購案，得標廠商繳交生產日期及產地與契約規定未符的貨品，辦理採購人員未發現，驗收通過，給付款項，傷害政府採購公平，影響飛航安全，空軍司令部核有違失。

監委調查發現，海軍司令部辦理主機修理包3000HR等3項、引擎提升閥門擬桿等55項共兩件採購案，得標廠商繳交契約禁止大陸地區產品，機關仍然驗收通過，給付款項，驗收作業輕忽草率，海軍司令部有違失。

監委說，空軍司令部、海軍司令部辦理噴嘴等118項及導風罩等124項等軍機軍艦引擎料件採購案，得標廠商疑似出具偽造變造原廠證明或進口報單，驗收單位雖有辨別證明文件真偽的能力，仍然通過驗收，空軍及海軍司令部應檢討改進。

監委表示，空軍司令部、海軍司令部辦理相關採購案，有採購契約未規範廠商出具進口報單及壽期證明，未依政府採購法規定保存採購文件，還有未依規定參考廠商投標報價訂定底價等缺失，空軍及海軍司令部應查明相關人員的疏失責任，綜整各項採購缺失，盡速改進妥處。

監委指出，空軍司令部、海軍司令部辦理採購驗收程序中或完成驗收後，發現驗收結果與規定未合，卻依政府採購法規定辦理驗收減價收受，應該審慎檢討其必要，避免減價收受程序成為驗收不合格的替代作法，空軍及海軍司令部宜再檢討妥處。

海軍司令部 空軍 軍艦 監察院 賴鼎銘

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