海虎潛艦3人落水意外傳新說法 海軍艦指部：成立專案小組調查
海軍海虎潛艦本月21日中午在小琉球外海出任務，遇寒流及湧浪，導致檢修浮航裝備固定作業時，6名軍士官不慎落海，3名士官迄今生死未卜；今傳出當天落水者僅1人，其他5人奉命下水救援，才造成憾事，對此，海軍艦隊指揮部今午強調，有關全案細節，已成立專案小組調查，籲請外界勿任意臆測及渲染。
海虎軍艦發生落水意外後，落海的陳姓少校、叢姓上尉與李姓士官獲救，林姓士官長、顏姓及張姓士官迄今下落不明；另有4名艦上官兵受傷。
艦隊指揮部昨傍晚指出，昨雖已超過黃金救援72小時，但不放棄任何救援機會，除擴大搜索海域外，搜救行動將再延72小時。
今傳出意外發生過程新狀況，指案發當時落水者僅1人，其他5人奉命下水救援，卻造成3人失蹤憾事。
艦指部今天下午針對媒體報導「海虎救難人員天人交戰」之事提出說明，指全力搜救落海袍澤，為艦指部官兵當前共同心願。
艦指部強調，有關全案細節，已成立專案小組，刻正調查中。個別臆測內容無助搜救行動遂行，亦不利撫慰家屬憂鬱心緒，籲請外界勿任意臆測及渲染。
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