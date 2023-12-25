美軍售我通資裝備 專家：完備鳳展專案F-16戰機資料鏈

美國國防部售台總額達到3億美元，約94億元新台幣通資裝備軍售案，台海安全研究中心主任梅復興表示，這項軍售案可使鳳展專案加裝Link-16的F-16 Block 20戰機資料鏈更加完備。

梅復興說，根據美國安全合作局軍購案書面描述，全案是針對我國現有的戰術資料鏈空用終端機 (MIDS-LVT)以及海軍艦用/陸上用終端機 (JTIDS) 進行全壽期支援，維修採購零組件等，並無提升或增購資料鏈系統裝備的內容。

梅復興表示，本案可以提升國軍迅安系統的妥善程度，空軍鳳展專案完成加裝Link-16 的F-16 Block 20戰機，戰機資料鏈備便狀況，可望更加良好。

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