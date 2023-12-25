海虎艦人員失蹤案 傳事發時一人落水五人伸援三人失蹤
海虎軍艦發生落水意外後，三人獲救，三人失蹤，海軍仍持續搜救。海虎艦返港後，意外發生過程有新說法，傳出案發當時落水者僅一人，其他五人奉命下水救援，卻造成三人失蹤憾事。
對於這項傳聞是否屬實，詳細案情仍待海軍說明。海軍256戰隊海虎軍艦12月21日下午1時許在小琉球海域執行任務時，因艦上後側救難浮標脫落，艦長指派官兵上甲板處理，造成六名官兵遭湧浪捲入海中，經緊急搜救後，三人獲救，但林姓士官長、顏姓及張姓士官三人至今天上午為止仍下落不明。
海軍表示，甲板上官兵均依規定繫安全索，穿著救生衣，落水者是因安全索上的安全扣受力變型落水。
外傳海軍周三12月 27日將安排失蹤海軍官兵家屬出海。
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