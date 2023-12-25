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海軍虛耗67億元公帑挨轟讓台灣神盾消失 至今默然

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
2017年8月16日世貿航太國防展中首度展出的「新一代飛彈巡防艦」（震海計畫）模型。 圖／取自MDC（軍武狂人夢）網站
2017年8月16日世貿航太國防展中首度展出的「新一代飛彈巡防艦」（震海計畫）模型。 圖／取自MDC（軍武狂人夢）網站

監察院批評國防部與海軍推動迅聯專案決策搖擺不定，造成海軍震海專案計畫籌獲神盾艦遙遙無期，提案糾正國防部及海軍司令部

對於監察院糾正海軍，海軍表示，還在研擬回應，暫無說法。

監察院以「被消失的台灣神盾」為題，指責國防部與海軍決策搖擺不定，造成震海專案遙遙無期，改為兩款輕型巡防艦，監委認為海軍難辭其咎，糾正國防部及海軍司令部。

迅聯案預算67億元，中科院研發近10年後，海軍以性能不符為由不採用。監委賴鼎銘、林文程、蕭自佑申請自動調查，調查發現震海案決策四度轉折，民國107年奉國防部核定整體獲得規畫書，海軍隨即認定此案尚未成熟，拒與中科院簽訂委製協議書；109年4月海軍以換裝主動相列雷達(AESA)茲事體大，決定震海案依原計畫期程推動；109年10月迅聯通過作戰測評，海軍以迅聯戰系功性能不完整為由，將迅聯以現況結案，110年以共艦常態擾台為由，改而建造兩艘輕巡防艦原型艦。

監委指出，由決策過程顯示，海軍搖擺不定，屬重大違失，震海計畫建案文件敘明配合迅聯專案，採被動相列雷達（PESA）驗證；海軍在立法院備詢及監院訪談，都表示戰系或PESA雷達不符需求，但至少有6份文件敘明迅聯案被動相位雷達符合震海案需求，說詞南轅北轍；國防部及海軍對震海案不採迅聯案的原因，曾提出4種不同版本說法，國防部及海軍有決策搖擺不定，及對中科院研製信心有重大分歧情形。

監委說，海軍自認106年向中科院提出AESA雷達需求規格，調查發現規格內容與迅聯PESA雷達相同，無法判定為AESA雷達；海軍屢次表示迅聯戰系功性能不完整或不成熟，經調查，相關功能本來就未納迅聯案研製範疇，顯見海軍作為規格提列者及需求方，技術備便評估不確實，分不清PESA與AESA規格，違失相當明確。

監委說，國防部及海軍決策搖擺10年，導致三項嚴重後果，一是導致海軍陷入灰色衝突戰略被動，二是使我國籌獲神盾艦之時程遙遙無期，落後東亞各國至少20年以上，三是使下水超過50年，官兵工作環境惡劣的濟陽級艦無法退役釋出寶貴員額，尚須監控下水不到10年之共艦，國防部及海軍難辭其咎，監察院必須提出糾正。

海軍司令部 國防部 中科院

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