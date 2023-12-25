蘇紫雲：現代美軍海外駐在國犯罪 交美軍依軍法處理

國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲表示，現代美軍在海外駐在國犯罪遭逮捕後，可能依照協防條約交由美軍依照軍法處理。

内政部以情勢變化為由，與國防部共同函送台灣地區憲警外事勤務權責劃分及聯繫辦法廢止案到立法院。

蘇紫雲表示，動員戡亂戒嚴時期，軍管權力高於一般文職機構，軍法可適用民人，屬於軍事警察身分的憲兵自然高於一般警察權，涉及外籍軍人事務，憲兵與警察的分工就較為複雜。

他說，現代美軍在海外駐在國犯罪遭逮捕後，可能依照協防條約，交由美軍依照軍法處理。

至於情勢已變，蘇紫雲表示，應是指解除戒嚴後，國家司法、治安管理恢復常態， 憲兵與警察地位平行，將這些繁雜難辨的聯繫辦法單純化，對於犯罪防治的處理，採民主國家的屬地主義為主，身分別為輔，也就是軍事營區之外的治安事務由警察統籌，不分軍人或非軍人身分。相對的，憲兵逮捕權以軍人身分為主，除非報請檢察官指揮或警方請求支援，否則不會輕易主動使用司法警察權逮捕民人。

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