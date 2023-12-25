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外國軍人在台紀律管理 揭仲：應平等互惠重新簽訂協議

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國家政策研究基金會副研究員揭仲。圖／本報資料照
國家政策研究基金會副研究員揭仲。圖／本報資料照

内政部、國防部函送台灣地區憲警外事勤務權責劃分及聯繫辦法廢止案，已在立法院院會交付委員會審查，國家政策研究基金會副研究員揭仲表示，外國軍人在台協訓或執行業務期間，若涉犯我國法律或與我國民眾產生糾紛，應依照平等互惠的原則，重新簽訂協議，再據以制定或修改法令，較為適合。

揭仲說，台灣地區憲警外事勤務權責劃分及聯繫辦法，主要是針對當年美國派軍事顧問團與大量戰鬥與非戰鬥單位長駐台灣所制定；近年美國派遣來台協助國軍訓練或執行專案的人數雖增加，總人數仍然遠不及美軍協防台灣時期；派駐美國在台協會台北辦事處人員之外，其餘絕大多數都是屬短期派遣，任務或專案結束後即離台，與美軍協防時期派遣建制單位長期駐防情形不同；辦法中所列指定經營外國軍人之飲食店、娛樂場所，與外國軍人所需之導遊人員之身分登記，早就與現況完全脫節。

揭仲表示，這項辦法是在美軍協防台灣期間實施時，還會根據我方往年與美方所簽訂協議，會同美軍憲警人員共同執行，這些協議早就隨著美國與我國斷交，及中美共同防禦條約廢止而不復存在，使得辦法難以執行或欠缺必要之授權，廢止辦法無不妥。

揭仲指出，外國軍人在台協訓或執行業務期間，若涉犯我國法律或與我國民眾產生糾紛，如果現行法令有不足或難以適用之處，應依照平等互惠的原則重新簽訂協議，再據以制定或修改法令，比較適合。

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