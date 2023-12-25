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憲兵糾察外國軍人 內政部提案廢止

聯合報／ 記者洪哲政／台北報導
內政部與國防部日前將憲兵糾察外國軍人在台紀律的「台灣地區憲警外事勤務權責劃分及聯繫辦法」廢止案送立法院付委查照。圖為憲兵站崗示意圖。圖／聯合報系資料照片
內政部與國防部日前將憲兵糾察外國軍人在台紀律的「台灣地區憲警外事勤務權責劃分及聯繫辦法」廢止案送立法院付委查照。圖為憲兵站崗示意圖。圖／聯合報系資料照片

內政部與國防部以「情勢變遷」為由，日前將憲兵糾察外國軍人、尤其是美國軍人在台紀律的「台灣地區憲警外事勤務權責劃分及聯繫辦法」廢止案送立法院付委查照。國防部昨日表示，這項辦法是因外國盟軍駐防，內政部與國防部為釐清涉外治安事件及權責畫分而訂定，內政部考量時空環境已大幅變遷，實務上不再適用，因此會銜國防部辦理廢止。

在台外國軍人 將視同外僑

這項辦法廢止後，即解除憲兵處理外事警察與糾察權，在台外國軍人在外行止視之外僑，刑事案回歸司法警察；國防部表示，外國軍人赴台期間違反營務營規，由各單位權責長官指派業管進行案件查證；若發生刑事案件，由司法警察官依相關法規處置。

國家政策研究基金會副研究員揭仲表示，這項辦法主要是針對當年美國派軍事顧問團與大量戰鬥與非戰鬥單位長駐台灣所制定；近年美國派遣來台協助國軍訓練或執行專案的人數雖增加，但總人數仍遠不及美軍協防台灣時期，且除派駐美國在台協會台北辦事處人員，其餘絕大多數都屬短期派遣，任務或專案結束後即離台，與美軍協防時期派遣建制單位長期駐防情形不同。

揭仲認為，外國軍人在台協訓或執行業務期間，若涉犯我國法律或與我國民眾產生糾紛，現行法令若有不足或難以適用處，應依平等互惠原則重新簽訂協議，再據以制定或修改法令比較適合。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所研究員兼所長蘇紫雲表示，「動員戡亂」戒嚴時期，屬「軍事警察」身分的憲兵高於一般警察權，涉及外籍軍人事務時，憲兵與警察分工較為複雜才訂定辦法畫分權責，如今美軍在海外駐在國犯罪，遭逮後可能依協防條約交由美軍依軍法處理，因此廢止憲警外事勤務權責劃分辦法並無不妥。

「台灣地區憲警外事勤務權責劃分及聯繫辦法」規定，在台外國軍人紀律之糾察及警衛，由憲兵主辦，必要時得商請警察協助之；凡屬於普通之外籍僑民之調查、登記、檢查及監護，由警察主辦，必要時得商請憲兵協助之。另外，凡在台外國軍人與我國軍人發生糾紛或民刑案件，由憲兵負責依法處理；凡在台外國軍人或外籍僑民與我國人民發生糾紛或民刑案件時，由警察負責依法處理。

內政部：時空環境已變

內政部在辦法廢止說明表示，這項辦法在民國四十一年底發布，訂定目的在於因應外國盟軍駐防我國，有釐清處理涉外治安事件時的憲兵及警察權責劃分需求，但隨著我國政治環境及國際情勢變更，已無外國盟軍人員進駐協防；這項辦法業已不合時宜。相關規定事項因情勢變遷，已無繼續施行必要，因此依據中央法規標準法第二十一條第二款規定，廢止這項辦法。

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