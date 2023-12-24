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海軍：搜救海虎艦落水人員行動延長72小時

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
左營軍港水星碼頭。記者洪哲政／攝影
左營軍港水星碼頭。記者洪哲政／攝影

針對「海虎軍艦人員落海」案，海軍艦隊指揮部今（24）日表示，搜救行動將擴大搜索區域，再延長72小時。

海虎潛艦昨（23）日已返抵左營軍港水星碼頭，官兵留駐256戰隊營區，接受心理輔導與海事意外後必要的調查，包括救難浮標脫落與發現的過程、航行中派員上甲板的程序等，進一步由專案小組調查釐清。

目前尋獲海虎艦物品，分別是在小琉球海域找到的一件紅色充氣式救生衣與脫落的「救難浮標」；而海軍宣稱人員落水原因是人員遭瞬間湧浪拍落舷邊，安全扣環嚴重受力，扭曲變形鬆脫，致人員落海。

海軍艦隊指揮部今日發出新聞稿表示，海虎艦落水人員搜救行動雖已超過72小時黃金救援時間，艦指部仍不放棄任何機會，將持續整合友軍海、空及陸岸兵力，擴大搜索區域，搜救行動再延長72小時。

海虎 軍艦 海軍 小琉球 潛艦

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