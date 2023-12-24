軍用商規無人機全案價格 高達71.29億元
國防部公告軍用商規無人機採購招標案，以選擇招標方式執行，依據公告資訊，軍用商規無人機全案預算71.29億元，較立法院預算中心提出的50餘億元數據，高出42.5%。
據了解，立法院預算中心透過預算評估報告公布軍用商規無人機全案價格，未包括陸軍採購戰術無人機價格，計算為50億元，國防部公布招標案後，金額為70餘億元，引起關注。
陸軍司令部表示，陸軍軍辦理無人機採購，區分微型、目獲型、戰術型無人機三案，已完成相關建案作業，預算需求均已在2024年預算書提列說明，無外傳報導金額增加情事。
明年的國防預算送交立法院審議時，書面資料顯示軍事投資方面，新增計畫幾乎集中採購無人機，呼應蔡政府無人機國家隊政策，採購軍用商規無人機。依據預算書，採購1980架，總金額將近新台幣70億元，未來三年編列。
新增項目是六項無人機採購案。五項屬國防部與中科院今年2月7日宣布的軍用商規無人機，五種共1779架。分別是微型無人機，目獲無人機，監偵無人機，無人機用於國土防衛階段濱海城鎮戰場，使用單位應為陸戰隊。其他還有陸用監偵無人機，用於提供各型制海飛彈車組目標情資，使用單位應為海鋒大隊制海飛彈指揮部，以及艦載監偵無人機。
陸軍戰術型近程無人飛行載具案，今年8月4日國防部核定，計畫時間為2024年至2028年，提供聯兵營所需預警、監視、偵察等功能。編列時間2024年至2026年，總預算12.8億元，採購201架，2024年籌獲20架，1.05億元。這是第二階段，第一階段2021年至2023年，籌獲50套，總預算7.8億元。
這代表五款軍用商規無人機的採購數量，不只明年預算書列出的1779架。微型無人機與監偵無人機，還會另外各約再買700架與500架
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