軍備局：401廠交陸軍採購夜視鏡使用正常 未遭退貨
陸軍採購國防部軍備局401廠夜視鏡光放管外傳品質欠佳，迭遭使用單位陸軍退貨。軍備局說，401廠近兩年代辦陸軍採購光放管計289個，陸軍回復使用狀況均正常，無退貨情形。
外傳國部軍備局401廠耗資12億元，採購製造夜視鏡的18公厘光放管，取得標案的代理商提供低階產品，陸軍近期接收夜視鏡後，光放管不格率達85%，三成到四成被部隊退貨，品質差，引起陸軍不滿。
軍備局表示，401廠近兩年代辦陸軍採購光放管計289個，陸軍回復使用狀況均正常，無退貨情形。軍備局採購案均依政府採購法程序辦理，將續依約落實各項驗收作業。
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