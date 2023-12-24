共軍11架次航機、空飄氣球 逾越海峽中線及其延伸線

您有多久沒看到二戰主題的空戰電影了？睽違60年，網路影音串流平台Apple TV+再次將B-17轟炸機在歐洲上空與德國空軍血戰搬上螢幕。最快下月底，就能再看到二戰時歐洲上空的英烈千秋空戰故事。但在這篇文章，我們告訴你，電影英烈的歲月（Memphis Belle）中擔任主角的「轟炸機」為何，又如何搶了另一架H機的鋒頭。

2023-12-24 07:30