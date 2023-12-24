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共軍11架次航機、空飄氣球 逾越海峽中線及其延伸線

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部上午所發布中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。圖/國防部提供
國防部上午所發布中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。圖/國防部提供

國防部上午說，共軍昨天有11架次航機逾越海峽中線及其延伸線、進入西南空域，一枚空飄氣球飄越海峽中線，在基隆西北方約97浬向東飄行後消失。

國防部上午發布中共解放軍台海周邊海空域動態，12月23日星期六6時至12月24日星期日6時止。國軍偵獲共機22架次，共艦7艘次，在台海周邊活動，逾越海峽中線及其延伸線，進入西南空域的共機11架次。

根據國防部發布中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖顯示，逾越海峽中線及其延伸線，進入西南空域的共機，由北到南分别為四架次殲-16戰機，兩架次殲-10戰機，兩架次殲-11戰機，運-8反潛機、運-8遠干機、空警-500機各1架次。

國防部說，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。昨天10時20分偵獲中共空飄氣球一枚，逾越海峽中線，位於基隆西北方約97浬，高度約2萬呎以下，續向東飄行，11時35分消失。

海峽中線 國防部 台海 解放軍 共軍

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