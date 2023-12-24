共軍11架次航機、空飄氣球 逾越海峽中線及其延伸線
國防部上午說，共軍昨天有11架次航機逾越海峽中線及其延伸線、進入西南空域，一枚空飄氣球飄越海峽中線，在基隆西北方約97浬向東飄行後消失。
國防部上午發布中共解放軍台海周邊海空域動態，12月23日星期六6時至12月24日星期日6時止。國軍偵獲共機22架次，共艦7艘次，在台海周邊活動，逾越海峽中線及其延伸線，進入西南空域的共機11架次。
根據國防部發布中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖顯示，逾越海峽中線及其延伸線，進入西南空域的共機，由北到南分别為四架次殲-16戰機，兩架次殲-10戰機，兩架次殲-11戰機，運-8反潛機、運-8遠干機、空警-500機各1架次。
國防部說，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。昨天10時20分偵獲中共空飄氣球一枚，逾越海峽中線，位於基隆西北方約97浬，高度約2萬呎以下，續向東飄行，11時35分消失。
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