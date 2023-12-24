海虎潛艦落海士官 尋獲救生衣

海軍海虎潛艦遇寒流及湧浪，導致檢修浮航裝備固定作業時，六名軍士官不慎落海，有三名士官迄今生死未卜，昨天在小琉球南方海域尋獲紅色充氣式救生衣及救難浮標，但未發現人影；張姓士官妻子在網路貼文，「麻煩幫我帶他回來」，令上萬網友鼻酸。

海軍艦隊指揮部表示，海巡署巡護七號昨晨於小琉球南方海域尋獲紅色充氣式救生衣一件，初步判定為海虎軍艦裝備，但未發現落海人員，無法判定何人所穿。此外，海虎軍艦脫落的救難浮標，也由銘傳軍艦在同一海域尋獲。

海虎艦呼吸管航行時，因蓋板受海象不良影響脫落，致救難浮標釋放，潛艦上浮並派員搶修，卻遭遇大浪，將檢修和救援的六名軍士官沖下海。落海陳姓少校、叢姓上尉與李姓士官獲救，林姓士官長、顏姓及張姓士官生死未卜。

張姓士官妻子在臉書貼文，並附上丈夫抱幼兒的照片寫道，「我的老公不見了，我好想他，可以麻煩幫我帶他回來，小孩很想他，只希望他趕快回家」、「老公，你還好嗎？兒子看到你的東西爆哭，他說好害怕你會冷」。

網友紛紛留言安慰「你一定要好好的」，軍中學弟也留言「學長一定會沒事」；艦指部指出，搜救任務會持續，不放棄任何機會。

此次海虎艦發生人員落水事故，位置在小琉球以南，恆春、車城以西海域，離岸深度陡增、水底還有海溝等複雜地形。圖/引自GOOGLE EARTH

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