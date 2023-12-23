海虎潛艦官兵落海…估現場波浪起伏4公尺 陳永康：潛艦作業本就高風險
海虎潛艦發生官兵安全繩扣環變形鬆脫落海事故，目前仍有三人生死未卜。海軍前司令陳永康受訪表示，依據邱國正部長受訪所提「八級風」，搭配氣象觀測網站的公開資訊，可估計當時海象約為五級，即浪高2公尺，波峰波谷來回就是4公尺。潛艦甲板離水面很低，高度僅約2公尺，扣除兩側斜坡、人員活動寬度僅1公尺多，邊緣又無護欄，甲板作業人員很容易被湧浪淹沒，必然要繫上安全繩。此次海虎艦上有官兵未落水，但手指骨折，可能是纜索瞬間大力拉扯所致。
事發兩天後，外界已可大致推測發生狀況：海虎艦在進行呼吸管潛航時，位於後甲板末端的救難浮標蓋板脫落，導致浮標飄出。
浮標平常收納在艦體外殼與內層壓力殼之間，以很長的鋼纜連結船體，上有蓋板。潛艦一旦遇險沉至海底，浮標可浮在海面上，同時釋放無線電波、聲音與燈光，以利搜救人員確定水下潛艦位置。然而浮標在航行中脫落，形同拖曳在船艉，一旦被轉動的車葉擊打，必然造成損壞。海虎艦因此上浮，派員出艙，設法排除狀況。作業進行中遭遇大浪，導致部分人員落海，其他人員受傷。
國軍另一艘茄比級海豹潛艦，在美軍服役期間，也曾因搭救失火友艦而浮航，突遭大浪打擊，12人被扯斷安全索落水，7人殉職。
落海獲救的三位官兵，叢姓上尉由海虎艦自身救回，陳姓少校與李姓士官則被岳飛艦救起。岳飛艦第一時間就在現場施援，代表雙方可能正在進行反潛攻防操演。海軍雖未宣布事發地點，但依據海虎艦返航時間，以及近日搜救兵力活動範圍，可知應在小琉球以南海域。該海域雖然距離車城、恆春海岸不遠，但深度由大陸棚陡然達到500公尺以上，底部還有海溝等地形，適合潛艦活動。
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