小琉球海域尋獲救生衣和浮標！ 海軍證實是海虎艦裝備

海軍海虎潛艦在小琉球海域出任務，遇寒流及湧浪，導致檢修浮航裝備固定作業時，6名軍士官不慎落海，其中3人獲救，3人迄今下落不明；今天上午傳出今晨在小琉球南方海域尋獲紅色充氣式救生衣及救難浮標，海軍艦隊指揮部證實，初步判定為海虎軍艦裝備，但未發現落海人員，仍持續搜救。

海軍艦隊指揮部今天上午表示，海巡署巡護7號於今天凌晨零時15分許，於小琉球南方海域尋獲紅色充氣式救生衣一件，初步判定為海虎軍艦裝備，但未發現落海人員。

艦指部指出，救生衣為海虎軍艦部位團體裝備，目前無法判定係何人穿；此外海虎軍艦脫落「救難浮標」，也在今天凌晨由銘傳軍艦於小琉球南方海域尋獲，並於8時50分完成回收。

艦指部強調，目前仍持續整合友軍海、空兵力，依海象並將家屬所提搜救意見一併納入搜救計畫，適時調整搜救區域，全力投入，不放棄任何機會。

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