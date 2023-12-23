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「麻煩幫我帶他回來」 海虎潛艦失蹤士官妻貼文引人鼻酸

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
海虎潛艦失蹤的張姓士官妻子在網路貼文，「我的老公不見了，我好想他，有看到他，可以麻煩幫我帶他回來」，貼文讓網友鼻酸。圖／取自臉書社團「爆料公社」
海虎潛艦失蹤的張姓士官妻子在網路貼文，「我的老公不見了，我好想他，有看到他，可以麻煩幫我帶他回來」，貼文讓網友鼻酸。圖／取自臉書社團「爆料公社」

海軍海虎潛艦在小琉球海域出任務，遇寒流及湧浪，導致檢修浮航裝備固定作業時，6名軍士官不慎落海，其中3人獲救，3人迄今下落不明；失蹤的張姓士官妻子今在網路貼文，「我的老公不見了，我好想他，有看到他，可以麻煩幫我帶他回來」，一席話道盡身為軍人妻子的心酸，貼文讓逾5000名網友為之鼻酸。

失蹤的張姓士官妻子在臉書社團「爆料公社」連續貼文並附上丈夫抱著幼兒的照片，「我的老公不見了，我好想他，有看到他，可以麻煩幫我帶他回來，然後告訴他趕快回來，我還在等他」。

張的妻子後又更新貼文，發文開端先自我介紹，「大家好！ 我是潛艦落海士兵的老婆，請問大家是否有看到我老公，他前幾天執行任務掉到海裡了，目前大概在南部海域，至於確切位置實在是不知道，如果大家有朋友在海上在海邊有遇到我老公，能否麻煩好心通知 或者幫助他回家呢？ 家裡小孩很想他，只希望他趕快回家！」

張妻在自己臉書發文傷心問丈夫，「老公，你還好嗎？我們一點都不好，剛剛我們兒子看到你的東西爆哭了，他說他好害怕你會冷，他想你了」。

張妻在文中敘述丈夫曾說要帶兒子看Switch，「你還沒幫他破關，也曾答應要帶他去海邊，現在怎麼辦，你不是最疼孩子了，趕快出來解決，躲起來幹嘛。並指丈夫答應過年要去九族賞櫻花，修船時候去沖繩自由行、萬聖節還要去六福村內，退伍後要去賣吃的。」

張妻敘述曾對丈夫說過「不可以比我早走，會捨不得你，你說會活的好好的，現在是跟我開玩笑嗎，現在勒，你人勒？」並指「兒子哭說怕你很冷很冷，你捨得哦，你自己趕快出來哄他啦，我不要幫你啦！答應我們的，你不要又食言了哦，食言而肥，你看看你的肚子！」

張妻的幾篇貼文，讓逾5000名網友看了鼻酸，有網友留言安慰「他也很掛念你，你一定要好好的」、「加油，一定會回來的」，有張姓士官的學弟留言「學長一定會沒事的」、「學長平安回來」。

海軍艦指部指出，搜救任務仍持續，不放棄任何機會。

老公 丈夫 海虎

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