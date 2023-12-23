聽新聞
test
0:00 / 0:00

海虎潛艦人員落海 觀測員質疑：當時浪高僅1公尺風也不強

聯合報／ 記者石秀華古和純林保光／高雄報導
海軍海虎潛艦。圖／聯合報系資料照片
海軍海虎潛艦。圖／聯合報系資料照片

海軍海虎潛艦小琉球海域出任務，遇寒流及八級風浪，導致在檢修浮航裝備固定作業時，六名軍士官不慎落海，據海巡署官網資料顯示，遇險人員浸泡在寒冷海水中，若體溫下降到廿四度，恐發生死亡，不少網友替失蹤者集氣祈福，但海象惡劣增加救援難度。

對外界質疑，海象如此惡劣為何海虎潛艦還出海訓練？國防部長邱國正指出，海虎潛艦出海是經過一番考量，不會逞匹夫之勇，船上這麼多的弟兄掌握在手裡，不會貿然做這決定。

海虎潛艦落海的林姓士官長、顏姓及張姓士官仍下落不明，出事的小琉球周邊海域海象惡劣，據中央氣象署資料顯示，該處海域最大浪高約零點七公尺，受寒流影響，周邊氣溫約十八度左右，落海隨時有失溫危險，國防部長邱國正證實，出事海域當時有八級風浪。

軍方前天對外聲稱，因突來的十公尺湧浪，才造成人員落海。有氣象觀測人員發覺，當時浪高僅一公尺左右，風力也不強，出現十公尺湧浪堪比「颱風天」，依當天風力研判，要出現十公尺湧浪「不太可能」。

潛艦 海虎 小琉球 國防部

延伸閱讀

影／海虎潛艦6軍官落海、3人失蹤 邱國正曝關鍵原因：安全扣環脫鉤

海象惡劣…海虎潛艦為何出海訓練？邱國正釋疑：非逞匹夫之勇

影／邱國正探視海虎潛艦受傷5官兵 強調「憾事要檢討非責怪」

趙少康當選後要大量造飛彈？邱國正：個人論調沒有評論

相關新聞

海虎潛艦人員落海 觀測員質疑：當時浪高僅1公尺風也不強

海軍海虎潛艦在小琉球海域出任務，遇寒流及八級風浪，導致在檢修浮航裝備固定作業時，六名軍士官不慎落海，據海巡署官網資料顯示...

海虎潛艦人員落海 海軍：修浮標遇湧浪 安全扣環脫鉤

海軍海虎潛艦前天在小琉球附近海域訓練，因裝備脫落，實施浮航固定時，遭湧浪襲擊，安全鉤環脫鉤，致檢修員和救人者共六名軍士官相...

海軍：海虎艦人員遭遇瞬間湧浪 安全索扣環變形鬆脫落海

海軍艦隊指揮部於22日19時45分發布新聞稿，說明21日發生之海虎潛艦人員落水事件：當時潛艦的救難浮標意外釋放，潛艦上浮...

海豹潛艦當年在美軍也曾發生大浪扯斷安全索 7人不幸殉職

海軍海虎號潛艦（SS-794）21日在西南海域進行操演科目時，因為緊急浮標鬆脫，因此浮航到水面進行修理，不料遭到大浪衝擊...

影／蔡英文南投埔里談海鯤號 只談潛艦國造未提馬文君

不同於民進黨總統候選人賴清德日前在政見發表會上，再指馬文君「涉外患罪」，總統蔡英文今天在埔里地母廟有所保留地說，台灣投資...

海軍岳飛艦返港 帶回海虎艦2位落海獲救者

海軍海虎號潛艦（舷號794）昨天發生浮航維修鬆脫裝備時，遭遇大浪將6名官兵捲入海中的意外，至今仍有3位士官未尋獲。當時落...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。