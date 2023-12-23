海虎潛艦人員落海 觀測員質疑：當時浪高僅1公尺風也不強

海軍海虎潛艦在小琉球海域出任務，遇寒流及八級風浪，導致在檢修浮航裝備固定作業時，六名軍士官不慎落海，據海巡署官網資料顯示，遇險人員浸泡在寒冷海水中，若體溫下降到廿四度，恐發生死亡，不少網友替失蹤者集氣祈福，但海象惡劣增加救援難度。

對外界質疑，海象如此惡劣為何海虎潛艦還出海訓練？國防部長邱國正指出，海虎潛艦出海是經過一番考量，不會逞匹夫之勇，船上這麼多的弟兄掌握在手裡，不會貿然做這決定。

海虎潛艦落海的林姓士官長、顏姓及張姓士官仍下落不明，出事的小琉球周邊海域海象惡劣，據中央氣象署資料顯示，該處海域最大浪高約零點七公尺，受寒流影響，周邊氣溫約十八度左右，落海隨時有失溫危險，國防部長邱國正證實，出事海域當時有八級風浪。

軍方前天對外聲稱，因突來的十公尺湧浪，才造成人員落海。有氣象觀測人員發覺，當時浪高僅一公尺左右，風力也不強，出現十公尺湧浪堪比「颱風天」，依當天風力研判，要出現十公尺湧浪「不太可能」。

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