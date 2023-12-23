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海虎潛艦人員落海 海軍：修浮標遇湧浪 安全扣環脫鉤

聯合報／ 記者石秀華程嘉文／連線報導
國防部長邱國正（前左）昨南下高雄，前往國軍左營總醫院探視海虎潛艦受傷官兵。記者石秀華／攝影
國防部長邱國正（前左）昨南下高雄，前往國軍左營總醫院探視海虎潛艦受傷官兵。記者石秀華／攝影

海軍海虎潛艦前天在小琉球附近海域訓練，因裝備脫落，實施浮航固定時，遭湧浪襲擊，安全鉤環脫鉤，致檢修員和救人者共六名軍士官相繼落海，三人獲救、三人失蹤，另有四人在潛艦上受傷；國防部長邱國正昨天探視受傷官兵時強調，發生憾事要檢討，不是責怪。

軍艦隊指揮部指出，海虎軍艦脫落裝備為「救難浮標」，研判是於呼吸管航行時，救難浮標蓋板受海象不良影響脫落，導致救難浮標釋放，海虎軍艦因此浮航並派員登甲板實施處置，因安全扣環脫鉤，被大浪打落海中，有人出艙搶救，遇上大風浪也墜海，共六人落海，另四人在船艙內受傷。

邱國正證實發生鬆動的救難浮標，平時收納於潛艦後甲板中央的外殼與內層壓力殼之間，以鋼纜連結船體，上有蓋板。潛艦一旦遇險沉沒，浮標可漂浮在海面上，同時釋放無線電波、聲音與燈光，以利搜救人員確定位置。

海軍指出，海虎艦於呼吸管航行時，蓋板受海象不良影響脫落，導致救難浮標釋放，潛艦即上浮並派員出艙搶修，此時遭遇大浪，將甲板上人員沖下海。

落海的陳姓少校、叢姓上尉與李姓士官，分別由附近的海虎艦和岳飛艦救起，至於林姓士官長、顏姓及張姓士官落海後失聯，持續搜救中，不放棄任何機會。

海虎軍艦和岳飛艦昨天清晨和下午分別抵達左營軍港，受傷軍士官兵先送抵國軍左營總醫院診治，主治醫師洪恭誠表示，獲救三名軍官及船上兩名官兵，生命跡象穩定，其中一名官兵手掌有開放性骨折。

艦指部少將發言人林傳盛重申，落海的六名軍士官均有身穿救生衣，佩掛安全索，外界質疑係因裝設新裝備才導致意外，但林否認是新裝備。

邱國正透露，六名軍士官是因遇上八級風浪，安全扣環變形脫鉤造成人員落海，日後會強化採購。

海虎 潛艦 軍艦

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