快訊

微軟擬停止支援Win10作業系統 2億4000萬台電腦可能報廢

天冷猝死案多發生在室內！兩場所是危險地點 醫師：出現5症狀應速就醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

海軍：海虎艦人員遭遇瞬間湧浪 安全索扣環變形鬆脫落海

聯合報／ 記者程嘉文
海軍海虎潛艦。圖／聯合報系資料照片
海軍海虎潛艦。圖／聯合報系資料照片

海軍艦隊指揮部於22日19時45分發布新聞稿，說明21日發生之海虎潛艦人員落水事件：當時潛艦的救難浮標意外釋放，潛艦上浮修理時，遭遇瞬間湧浪，將甲板上官兵拍落舷邊，由於衝力太大，繫在艦身上的安全扣環扭曲變形鬆脫，導致6人落海。落海官兵中，叢姓上尉被海虎艦救起，今天清晨返回左營，陳姓少校與李姓士官被岳飛艦救起，今天下午15時返港；其餘3人包括林姓士官長、顏姓及張姓士官，目前仍在搜救中。

海軍艦指部指出：海虎艦脫落裝備為救難浮標，研判係於呼吸管航行時，浮標蓋板受海象不良影響脫落，導致浮標釋放，該艦遂浮航並派員登甲板實施處置。

至於人員落海原因，原初係因安全索撕裂，進一步複查發現，安全扣環在人員被湧浪拍落時嚴重受力，扭曲變形鬆脫，導致落海。

除了3位落水獲救者之外，海虎艦另有4名官兵受傷，都已於22日返港後第一時間，送到國軍高雄總醫院左營分院，最嚴重的一位，右手兩隻手指骨折。

海軍也表示，對於林姓士官長等3位尚未尋獲的弟兄，艦指部持續運用海軍及友軍水面、空中兵力全力搜救，不放棄任何機會，期盼落海人員能夠平安歸來。

海虎潛艦後甲板，圖中紅色圓形物體，即為救難浮標之蓋板。圖／聯合報系資料照片
海虎潛艦後甲板，圖中紅色圓形物體，即為救難浮標之蓋板。圖／聯合報系資料照片

海軍 海虎 潛艦

延伸閱讀

海軍岳飛艦返港 帶回海虎艦2位落海獲救者

影／海虎潛艦6軍官落海、3人失蹤 邱國正曝關鍵原因：安全扣環脫鉤

艦指部初判「安全索斷裂」導致海虎艦官兵落海 網路話題關鍵領袖NO.1是他！

艦指部曝海虎艦6人非同時落海 官兵登板救檢修員遭浪襲

相關新聞

海軍：海虎艦人員遭遇瞬間湧浪 安全索扣環變形鬆脫落海

海軍艦隊指揮部於22日19時45分發布新聞稿，說明21日發生之海虎潛艦人員落水事件：當時潛艦的救難浮標意外釋放，潛艦上浮...

海豹潛艦當年在美軍也曾發生大浪扯斷安全索 7人不幸殉職

海軍海虎號潛艦（SS-794）21日在西南海域進行操演科目時，因為緊急浮標鬆脫，因此浮航到水面進行修理，不料遭到大浪衝擊...

影／蔡英文南投埔里談海鯤號 只談潛艦國造未提馬文君

不同於民進黨總統候選人賴清德日前在政見發表會上，再指馬文君「涉外患罪」，總統蔡英文今天在埔里地母廟有所保留地說，台灣投資...

海軍岳飛艦返港 帶回海虎艦2位落海獲救者

海軍海虎號潛艦（舷號794）昨天發生浮航維修鬆脫裝備時，遭遇大浪將6名官兵捲入海中的意外，至今仍有3位士官未尋獲。當時落...

影／海虎潛艦6軍官落海、3人失蹤 邱國正曝關鍵原因：安全扣環脫鉤

海軍海虎潛艦昨午在小琉球海域執行任務，造成6名軍士官被湧浪打落海意外，3人獲救、3人失蹤，另有4人在潛艦上受傷；國防部長...

海象惡劣…海虎潛艦為何出海訓練？邱國正釋疑：非逞匹夫之勇

海軍海虎潛艦昨午在小琉球海域執行任務，因裝備脫落，實施浮航固定時，造成船上6名軍士官被湧浪打落海，3人獲救、3人失蹤，另...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。