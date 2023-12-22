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海軍：海虎艦人員遭遇瞬間湧浪 安全索扣環變形鬆脫落海
海軍艦隊指揮部於22日19時45分發布新聞稿，說明21日發生之海虎潛艦人員落水事件：當時潛艦的救難浮標意外釋放，潛艦上浮修理時，遭遇瞬間湧浪，將甲板上官兵拍落舷邊，由於衝力太大，繫在艦身上的安全扣環扭曲變形鬆脫，導致6人落海。落海官兵中，叢姓上尉被海虎艦救起，今天清晨返回左營，陳姓少校與李姓士官被岳飛艦救起，今天下午15時返港；其餘3人包括林姓士官長、顏姓及張姓士官，目前仍在搜救中。
海軍艦指部指出：海虎艦脫落裝備為救難浮標，研判係於呼吸管航行時，浮標蓋板受海象不良影響脫落，導致浮標釋放，該艦遂浮航並派員登甲板實施處置。
至於人員落海原因，原初係因安全索撕裂，進一步複查發現，安全扣環在人員被湧浪拍落時嚴重受力，扭曲變形鬆脫，導致落海。
除了3位落水獲救者之外，海虎艦另有4名官兵受傷，都已於22日返港後第一時間，送到國軍高雄總醫院左營分院，最嚴重的一位，右手兩隻手指骨折。
海軍也表示，對於林姓士官長等3位尚未尋獲的弟兄，艦指部持續運用海軍及友軍水面、空中兵力全力搜救，不放棄任何機會，期盼落海人員能夠平安歸來。
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