海豹潛艦當年在美軍也曾發生大浪扯斷安全索 7人不幸殉職

海軍海虎號潛艦（SS-794）21日在西南海域進行操演科目時，因為緊急浮標鬆脫，因此浮航到水面進行修理，不料遭到大浪衝擊，導致6位官兵落海，其中3人獲救，3人迄今尚未尋獲，甲板上執行搶救的其他官兵，也有4人受傷，包括1人兩根手指骨折。今天前往探視傷者的國防部長邱國正說，依據戰情回報，當天事故海域的海象約為8級風浪。海軍也表示，出艙維修人員均依規定繫上安全索，但因為大浪擊打之下，出現扣環變形鬆脫狀況。

事實上，潛艦的船體設計係適於水下潛航，水面浮航時的顛簸程度比水面艦更大，而且甲板離海面很近，又沒有護欄，作業危險度遠甚於一般水面艦。我國海軍現役的美製茄比（GUPPY）級海豹艦（SS-792），服役初期也曾因為搭救失火友艦，遭遇突發大浪，導致7位官兵殉職。

海豹艦的前身是美軍單鰭鱈號（USS Tusk SS-426），1946年成軍。本艦服役後不久，就接受美國海軍的「強化水下推進動力計畫」（Greater Underwater Propulsion Power Program，縮寫為GUPPY）性能提升，包括將將船身流線化、加裝呼吸管、增進電瓶蓄電量等項目。1949年完成改良，重回艦隊。

1949年8月25日，單鰭鱈號與姊妹艦姬鱗魨號（USS Cochino SS345）在北極海域偵巡。姬鱗魨號因為巨浪劇烈晃動船身，電瓶組突然爆炸起火，單鰭鱈號立刻靠近馳援。此時姬鱗魨號已經失去電力，無線電失效，一名軍官與一位海軍造艦局（Bureau of Ships）的文職工程師，志願以膠筏前往單鰭鱈號報告狀況。結果膠筏在大浪中翻覆，兩人落入冰冷海水中。單鰭鱈號的官兵迅速將兩人救起，直接在甲板上進行人工呼吸急救。不料此時另一個大浪打上甲板，扯斷官兵的安全索，導致12個人被捲進海中。雖然緊急搶救，但仍有7人不幸罹難，包括那名工程師，以及6位單鰭鱈號的官兵。

經過14小時奮戰，姬鱗魨號再度發生爆炸，最後被迫棄船，迅即沈沒。艦上的76位軍職人員，全部都靠單鰭鱈號搭救，才能從極地的怒海中生還。

經由GUPPY改良之後的單鰭鱈號，1960年代美軍將其帆罩大幅加高。圖／美國海軍檔案照

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