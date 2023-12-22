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海軍岳飛艦返港 帶回海虎艦2位落海獲救者

聯合報／ 記者程嘉文
海軍岳飛軍艦（1106）檔案照。記者劉學聖／攝影
海軍岳飛軍艦（1106）檔案照。記者劉學聖／攝影

海軍海虎號潛艦（舷號794）昨天發生浮航維修鬆脫裝備時，遭遇大浪將6名官兵捲入海中的意外，至今仍有3位士官未尋獲。當時落海後獲救的3位官兵，1位今天清晨跟隨海虎艦返抵左營港，另2人則由岳飛號巡防艦（1106）救起，今天下午15時許，返抵左營港。這3位官兵都僅受輕傷，但海軍仍安排其住院檢查。

海虎艦今天早晨返港後，共有5位受傷官兵送到高雄總醫院左營分院。院長洪恭誠少將解釋，最嚴重的一位是右手兩隻手指骨折，其一為開放性骨折，可能是在巨大風浪中因纜繩拉扯而受傷。為避可能感染海洋弧菌，因此先施用抗生素治療，稍後再進行手術。

海軍官員也證實，事件發生情況是海虎艦上浮進行維修，第一批出艙的人員遭大浪打落海中，後續兩批人員出艙搶救，因為風浪太大，也發生墜海或受傷等狀況。6位落水人員，1位由海虎艦救起，另2人由岳飛艦救起。海軍宣稱，初判出艙人員均繫有安全繩，但遭大浪打斷。

本事故發生在21日午間，海軍於15時發布新聞稿。依常理判斷，海虎艦上有開放性骨折人員，應該會直接返港將傷患送醫。由此可以推斷，意外發生地點並非先前所傳的左營外海，而是需要12小時以上航程的較遠海域。岳飛艦第一時間就在現場，可能係與海虎艦進行攻防操演，因此立刻可以投入救援。岳飛艦比海虎艦晚了約10小時返港，推測應該是在現場繼續搜救落水人員，等到其他艦艇抵達後才返航。另外，海虎艦或岳飛艦上的傷者，都不曾運用直升機快速送回岸上，可以判斷事故海域的風浪極大，評估吊掛作業風險與受傷人員狀況後，決定仍然搭船返航左營。

海虎艦（近）與姊妹艦海龍艦。 圖／本報系資料照片
海虎艦（近）與姊妹艦海龍艦。 圖／本報系資料照片
國防部長邱國正22日南下左營，探視海虎潛艦受傷官兵。記者石秀華／攝影
國防部長邱國正22日南下左營，探視海虎潛艦受傷官兵。記者石秀華／攝影

海虎 海軍

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