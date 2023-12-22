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影／邱國正探視海虎潛艦受傷5官兵 強調「憾事要檢討非責怪」
海軍海虎潛艦昨午在小琉球附近海域執行任務，因裝備脫落，實施浮航固定時，陳姓少校等6名軍士官被湧浪打落海，3人獲救、3人失蹤，另有4人在潛艦上受傷，其中2人待潛艦靠岸後送醫；國防部長邱國正今天下午高雄探視受傷5名官兵，強調「海軍發生憾事要檢討，不是責怪」。
邱國正今天下午2點多先行抵達海軍艦隊指揮部聽取簡報，隨後近3時許達抵達國軍左營總醫院探視落海獲救的陳姓少校、叢姓上尉與李姓士官，以及當時在潛艦內因風浪過大撞擊受傷的2名官兵。
邱探視受傷的官兵後，接受媒體訪問，對於海虎潛艦的意外指出，海軍同仁執行正常演訓是很辛苦的工作，尤其這兩天風浪很大，「這方面造成憾事要檢討，不是責怪」。
邱國正表示，到醫院看了5位弟兄，表達關切之意，他和傷者說，除了在醫院照顧外，心理方面也希望能盡快平復；邱指出，軍中的大家庭有問題，大家一起克服，稍後會有另外兩位被成功級艦救上岸的同仁，靠岸送醫治療，7名傷者同仁傷勢狀況目前都能掌握。
對於3名失蹤的軍官，邱強調，後續有關失蹤人員會盡全力搜救，對於海虎潛艦的意外造成社會很大的關切，他也表達歉意，並指對傷者和家人來說，軍中照顧官兵做的不夠，會繼續努力。
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