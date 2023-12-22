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影／邱國正探視海虎潛艦受傷5官兵 強調「憾事要檢討非責怪」

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影／邱國正探視海虎潛艦受傷5官兵 強調「憾事要檢討非責怪」

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
國防部長邱國正今天下午南下國軍左營總醫院探視海虎潛艦受傷5官兵，強調憾事要檢討非責怪。記者石秀華／攝影
國防部長邱國正今天下午南下國軍左營總醫院探視海虎潛艦受傷5官兵，強調憾事要檢討非責怪。記者石秀華／攝影

海軍海虎潛艦昨午在小琉球附近海域執行任務，因裝備脫落，實施浮航固定時，陳姓少校等6名軍士官被湧浪打落海，3人獲救、3人失蹤，另有4人在潛艦上受傷，其中2人待潛艦靠岸後送醫；國防部邱國正今天下午高雄探視受傷5名官兵，強調「海軍發生憾事要檢討，不是責怪」。

邱國正今天下午2點多先行抵達海軍艦隊指揮部聽取簡報，隨後近3時許達抵達國軍左營總醫院探視落海獲救的陳姓少校、叢姓上尉與李姓士官，以及當時在潛艦內因風浪過大撞擊受傷的2名官兵。

邱探視受傷的官兵後，接受媒體訪問，對於海虎潛艦的意外指出，海軍同仁執行正常演訓是很辛苦的工作，尤其這兩天風浪很大，「這方面造成憾事要檢討，不是責怪」。

邱國正表示，到醫院看了5位弟兄，表達關切之意，他和傷者說，除了在醫院照顧外，心理方面也希望能盡快平復；邱指出，軍中的大家庭有問題，大家一起克服，稍後會有另外兩位被成功級艦救上岸的同仁，靠岸送醫治療，7名傷者同仁傷勢狀況目前都能掌握。

對於3名失蹤的軍官，邱強調，後續有關失蹤人員會盡全力搜救，對於海虎潛艦的意外造成社會很大的關切，他也表達歉意，並指對傷者和家人來說，軍中照顧官兵做的不夠，會繼續努力。

國防部長邱國正今天下午南下國軍左營總醫院探視海虎潛艦受傷5官兵。圖／海軍提供
國防部長邱國正今天下午南下國軍左營總醫院探視海虎潛艦受傷5官兵。圖／海軍提供
國防部長邱國正今天下午南下國軍左營總醫院探視海虎潛艦受傷官兵。圖／海軍提供
國防部長邱國正今天下午南下國軍左營總醫院探視海虎潛艦受傷官兵。圖／海軍提供
國防部長邱國正今天下午南下國軍左營總醫院探視海虎潛艦受傷5官兵。記者石秀華／攝影
國防部長邱國正今天下午南下國軍左營總醫院探視海虎潛艦受傷5官兵。記者石秀華／攝影

潛艦 海軍 邱國正 國防部

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