艦指部初判「安全索斷裂」導致海虎艦官兵落海 網路話題關鍵領袖NO.1是他！

海軍艦隊指揮部256戰隊海虎軍艦昨（21）日實施浮航固定時，因瞬間湧浪過大，有6名官兵不慎落水，目前仍有3名官兵失聯中。民進黨總統候選人賴清德今（22）日在高雄造勢活動中表示，國防部正持續努力搜救失蹤官兵，不會放棄任何的機會，也針對已獲救的弟兄提高最好的醫療協助。賴清德說，國軍弟兄是國家重要後盾，希望大家一起為海軍弟兄祈禱，希望他們早日歸來。另外艦指部初步研判，現場湧浪過大，造成安全索撕裂，導致人員落海。

賴清德說明搜救進度 登上「官兵落水」關鍵領袖NO.1

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/12/21）統計調查，海虎艦官兵落水 當日，相關話題關鍵領袖第一名是賴清德，他在臉書發表1篇文，說明政府最新搜救進度，「海軍艦隊指揮部已立即成立緊急應變中心，而總統蔡英文在第一時間得知消息後，也隨即前往左營海軍艦隊指揮部掌握搜救進度」，共獲得716筆回文數以及5,580筆按讚數。第二名則是海軍退伍的媒體人狄志為，他發表1篇文為落水官兵集氣，共獲得130筆回文數以及1,077筆按讚數。

台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚分析，由於賴清德是副總統，第一間詳細說明事情背景，以及救援情況，也呼籲大家一起祈福，所以獲得很多按讚跟留言理所當然。他指出，台灣人的善良跨黨派，對於國軍遇到意外的這種情況，大家都希望政治人物不分黨派，一定要幫忙救助。

左楠區立委候選人接連發文 祈禱落水官兵平安歸來

出事的海虎艦基地位於左營，21日的關鍵領袖第三名是國民黨左楠區立委候選人李眉蓁，她發布1篇文並附上新聞截圖，指出「寒流來襲，風高浪急，大家的心裡都很焦急，只希望最後能有好消息」，發文共獲得31筆回文數以及984按讚數。 第四名是民進黨左楠區立委候選人李柏毅，他發布1篇文「望平安」並附上新聞截圖，祈禱落水官兵平安歸來，共獲得27筆回文數以及770筆按讚數。 第五名是國民黨不分區提名人蘇清泉，他發布1篇文並附上致敬照，「願他們儘速獲救，也早日讓家屬安心，清泉也為這些堅守崗位，保家衛國的國軍官兵，獻上深刻的敬意」，共獲得40筆回文數以及554筆按讚數。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍2023年12月21日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

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