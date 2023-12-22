海虎潛艦官兵泡海水撐多久？ 體溫下降這溫度恐「發生死亡」

海軍海虎潛艦昨午6名軍士官不慎落海，3人獲救，3人下落不明，由於海象不佳又逢寒流，3人恐面臨嚴重失溫；根據海巡署官網資料顯示，遇險人員身體曝露或浸泡於寒冷的海水中，身體熱量散失，當體溫下降到24℃至26℃以下時，即會「發生死亡」；海軍艦指部指出，搜救任務仍持續，不放棄任何機會。

艦指部今天上午表示，目前海虎艦的林姓士官長、顏姓及張姓士官仍舊下落不明，海軍與海巡、空勤總隊正投入海空搜索，持續搜救中。

由於適逢寒流來襲，海中低溫，根據海巡署臉書官網資料顯示，有關「失溫」係指遇險人員身體曝露或浸泡於寒冷的海水中，使身體熱量散失而出現的低體溫現象，失溫在不同階段，會出現不同症狀。

資料中顯示，當體溫下降到35℃以下時，人會出現「低溫昏迷」；當體溫下降到31℃以下時，人會出現「失去知覺」；當體溫下降到28℃以下時，人會出現「血管硬化」；當體溫下降到24℃到26℃以下時，即會「發生死亡」。

落海後在不同水溫可生存的時間參考表。圖／取自海洋委員會海巡署網站

不少網友紛紛在臉書貼文或留言，「希望有奇蹟出現」、「希望平安歸來」、「加油，不放棄任何一位弟兄，期待奇蹟出現」、「老天保佑平安無事」。

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