海虎潛艦遇10米湧浪出意外？ 氣象專家納悶：不太可能

海軍256艦隊海虎潛艦昨天中午發生6名官士落海意外，其中3人今天仍搜救中。昨天軍方表示，遇到突來的10公尺湧浪，才造成人員落海，不過，氣象觀測人員發覺，當時浪高僅1公尺左右，不太可能出現10公尺湧浪。

據中央氣象署觀測資料，昨天在高雄彌陀浮標測得的風力是4到5級、最大風速5至6級、浪高0.7公尺到1.4公尺，在屏東小琉球浮標的風力3至5級、最大風速3至4級、浪高0.7公尺至1公尺；昨天中午時段，高雄彌陀浮標風力4級、浪高1.2公尺，小琉球風力3級、浪高0.8公尺。

氣象觀測人員對於昨天高雄、小琉球的風力，認為如果浪高1.4公尺以上，才有可能出現1.5公尺以上的浪高，但以昨天的風力和浪高，要出現10公尺湧浪，「並不太可能」。觀測人員說，要出現10公尺湧浪，已經是遇到颱風天才會出現的狀況。

不過，觀測人員仍不好給軍方打臉，也表示以軍方公布的資料為主。

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