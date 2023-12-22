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影／海虎潛艦6軍士官落海3獲救 意外原因曝：安全索斷裂
海軍海虎潛艦昨午在小琉球附近海域執行任務，因裝備脫落，實施浮航固定時，陳姓少校等6名軍士官被湧浪打落海，3人獲救並於上午6時許送抵國軍左營總醫院救治，海軍艦隊指揮部少將林傳盛今天上午11時許醫院外說明當時意外原因是「安全索斷裂」，造成6人落海。
林傳盛指出，海虎軍艦今天5時37分許返回本島，並於6時許將3名傷者送抵國軍左營總醫院救治，目前傷者意識皆清楚，生命跡象穩定，但落水三人仍持續海空搜救中。
「安全索斷裂，造成6人落海。」林表示，經初步調查，海虎軍艦登甲板人員均依規定穿著救生衣，佩掛安全索，但因當時現場湧浪過大，以致安全索撕裂，才會造成6名軍士官不幸落水。林傳盛強調，目前海軍及友軍把握黃金救援時間，正在落水附近海域進行水面、空中兵力持續搜救，不放棄任何機會。
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