影／海虎潛艦6軍士官落海3獲救 意外原因曝：安全索斷裂

12月18日，立法院院會三讀通過軍事營區安全維護條例，觸法者可能被處3年以下有期徒刑，或3萬至15萬罰鍰。國防部表示，軍事迷拍照、攝影戰機起降，若未有危害機敏安全，不在條例禁止範圍。儘管如此，社群網站上軍迷的留言，還是不放心。早在6年前，國防部已經公告條例草案，當時未強力推動修法，這次捲土重來，刻意挑在大選前，立委與媒體都無心顧及的時機，火速完成立法，箇中的皮裡陽秋，很難不讓人多所聯想。

2023-12-22 11:30