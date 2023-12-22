海虎人員落海意外 艦指部：因湧浪過大、安全索撕裂

海軍256戰隊海虎潛艦昨在左營外海發生人員落海意外，海軍艦隊指揮部今發出新聞稿表示，到今天上午10時30分止，落水3員仍持續搜救中。初步調查，意外發生是因湧浪過大，造成安全索撕裂，致人員落水。

海軍艦隊指揮部表示，海虎軍艦已於今日5時37分返港，6時前將受傷人員全數送抵醫院診治，目前意識清楚，生命跡象穩定，迄10時30分止，落水3員仍持續搜救中。

海軍艦隊指揮部表示，經初步調查，海虎軍艦登甲板人員均依規定穿著救生衣，佩掛安全索，惟現場湧浪過大，造成安全索撕裂，致人員落水。艦指部持續把握黃金救援時間，由海軍及友軍水面、空中兵力持續搜救，不放棄任何機會。

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