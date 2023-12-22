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海空搶救海虎艦落海3軍人 民間漁船也主動加入搜救

聯合報／ 記者石秀華古和純／高雄即時報導
海虎艦3名落海軍官仍失聯，恐面臨嚴重失溫，除海軍軍艦、空勤總隊分派海豚機、UH60黑鷹機、海巡署調度三艦一艇聯合救援外，民間也有漁船主動加入搜救行列。圖／取自臉書社團「東港報馬仔」
海虎艦3名落海軍官仍失聯，恐面臨嚴重失溫，除海軍軍艦、空勤總隊分派海豚機、UH60黑鷹機、海巡署調度三艦一艇聯合救援外，民間也有漁船主動加入搜救行列。圖／取自臉書社團「東港報馬仔」

海軍海虎潛艦昨午6名軍士官不慎落海，3名獲救軍官已平安送抵國軍左營醫院治療，至今仍有3軍官下落不明，由於海象不佳適逢寒流低溫，3人恐面臨嚴重失溫，除海軍軍艦、空勤總隊分派海豚機、UH60黑鷹機、海巡署調度三艦一艇聯合救援外，民間也有漁船主動加入搜救行列。

臉書社團「東港報馬仔」昨深夜貼文指，海虎艦昨午執行任務期間裝備脫落，實施浮航固定時，因瞬間湧浪過大，造成陳姓少校等6名官兵不慎落水的意外，3位官兵已救起，另3位持續搜救中。

貼文中指出，海巡艦艇「旗津號」(CG-605) 、「台南艦」(CG-126) 仍在高屏外海搜尋落水官兵，文末呼籲，麻煩各位船長出海時多注意一下。

海巡署 海軍 海虎 潛艦 軍艦

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