海虎潛艦落海事件仍有3官兵行蹤不明 陳建仁：大家集氣趕快找到人！
行政院長陳建仁今天南下嘉義市視察已完工的東義路及廬山橋改建工程，針對海軍海虎潛艦昨執行任務時發生軍士官落海事件接受媒體訪問，他指出，目前獲知仍有3人失聯，國防部持續掌握即時訊息，現在繼續搜救中，希望盼得好消息，找到人後將給予最好的醫療照顧。
由於近日低溫，加上海象不佳，對於海虎潛艦落海的軍士官狀況及身份掌握，陳建仁表示，一直持續向國防部掌握最新資訊，他剛抵達嘉義機場時，指揮官也有報告昨晚的搜救情況，目前仍持續搜救中，希望很快能夠得到好的結果。
陳建仁表示，對於已獲救的3名軍士官，國家會給予最好的醫療照顧，也盼大家一起集氣，祈禱失聯中的另外3名士官能夠盡快被找到，以得到最好的照顧。
👉2024選戰最前線
▪ 政黨票能幹嘛？4神秘數字搶席次、領補助、還可扣稅
▪ 大選結果繫在年輕人手上？2016、2020投票率直接「差1格」
▪ 賴清德、侯友宜支持度陷膠著 最新5家媒體民調一次看
▪ 立委抽籤結果出爐！選區名單、號次一次看
▪ 影／3組拚總統 選民抱不平：幹嘛蹚這趟渾水？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言