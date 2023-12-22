海虎潛艦落海事件仍有3官兵行蹤不明 陳建仁：大家集氣趕快找到人！

行政院長陳建仁今天南下嘉義市視察已完工的東義路及廬山橋改建工程，針對海軍海虎潛艦昨執行任務時發生軍士官落海事件接受媒體訪問，他指出，目前獲知仍有3人失聯，國防部持續掌握即時訊息，現在繼續搜救中，希望盼得好消息，找到人後將給予最好的醫療照顧。

由於近日低溫，加上海象不佳，對於海虎潛艦落海的軍士官狀況及身份掌握，陳建仁表示，一直持續向國防部掌握最新資訊，他剛抵達嘉義機場時，指揮官也有報告昨晚的搜救情況，目前仍持續搜救中，希望很快能夠得到好的結果。

陳建仁表示，對於已獲救的3名軍士官，國家會給予最好的醫療照顧，也盼大家一起集氣，祈禱失聯中的另外3名士官能夠盡快被找到，以得到最好的照顧。

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