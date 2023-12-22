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海虎艦上甲板官兵落水 傳為固定意外脫落的後救難浮標
海軍256戰隊海虎潛艦昨在左營外海發生人員落海意外，至今3人待援。外傳「裝備脫落」的裝備是潛艦後方救難浮標，造成官兵必須在航行中登上甲板固定，以致發生落海意外，但海軍上午未公開證實。
事發的海虎軍艦從昨晚至今日清晨仍浮航在事發左營外海水域，配合搜救部隊，等待落水弟兄獲援，預定今日返港。
海軍艦隊指揮部新聞稿昨日表示，海虎潛艦在執行任務時「裝備脫落」，人員利用浮航時上甲板試圖固定時，不慎落海。但未說明是何種裝備脫落。
而據傳，海虎艦後救難浮標意外脫落。對這項說法，上午包括艦指部在內的軍方單位都沒有公開證實，只稱事發原因待查。
劍龍級潛艦配備有前、後救難浮標，分別置於前後甲板下壓力殼和鋼板間的存儲槽，艦內有脫鎖裝置，水下遇難時釋出藉300公尺鋼纜上浮水面，釋放求救的燈光與無線電訊號，並標定潛艦位置。救難浮標和剛纜在定保時須取出保養，過去未傳有意外脫落的案例。
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