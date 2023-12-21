海虎軍艦三官兵失蹤 賴清德：共同為海軍弟兄們祈禱

海軍艦隊指揮部256戰隊海虎軍艦於執行訓練過程，有六名官兵不慎落水，三人失蹤。副總統賴清德今晚在臉書表示，國軍弟兄是國家重要的後盾，「讓我們共同為海軍弟兄們祈禱，希望一切平安、早日歸隊。」

賴清德說，今天中午，海軍所轄256戰隊海虎軍艦執行任務期間，實施浮航固定時，因瞬間湧浪過大，有六名官兵弟兄不慎落海，雖已救起三名弟兄，但目前仍有三人失聯。海軍艦隊指揮部已立即成立緊急應變中心，而蔡英文總統在第一時間得知消息後，也隨即前往左營海軍艦隊指揮部掌握搜救進度，並指示國防部全力搜救，不放棄任何機會，更要對已救起的三名弟兄提供最好的醫療協助。

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賴清德表示，「國軍弟兄是國家重要的後盾，讓我們共同為海軍弟兄們祈禱，希望一切平安、早日歸隊。」

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