陸軍為籌獲無人機反制系統 舉行招商說明會

陸軍司令部今天表示，為籌獲符合作戰需求的無人機反制系統，陸軍昨天舉行招商說明會，說明招標、決標方式、廠商資格及裝備規格等要項，持續廣蒐商情，依建案期程辦理招標作業，確保部隊能如期如質獲得所需裝備，強化防衛作戰能力。

經濟部委託民間研製部署外島的無人機反制系統原型系統整合失敗，陸軍針對預算9億8963萬8000元採購26套無人機反制系統案，昨天在桃園龍潭陸軍司令部工商協調中心，舉行招商說明會，36家國內外廠商參加。

媒體報導指稱，陸軍戰訓處沒有參加說明會，廠商感覺陸軍說明會是應付。陸軍說，為籌獲符合作戰需求的無人機反制系統，秉持撙節國防預算及獲得最大效益裝備精神，昨天招商說明會，國防部採購室、作計室、陸軍戰訓處及通資處等單位都出席，說明招標、決標方式、廠商資格及裝備規格等要項。

陸軍表示，廠商提問及建議，承辦單位現場適度說明，納入後續招標文件研擬參據；已將連絡方式公告於政府採購網站，廠商如有任何疑問均可聯繫，將詳加說明及釋疑。陸軍持續廣蒐商情，依建案期程辦理招標作業，確保部隊能如期、如質獲得所需裝備，強化防衛作戰能力。

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