震海計畫決策搖擺不定 監院糾正國防部、海軍司令部

監察委員賴鼎銘、蕭自佑、林文程今天表示，國防部及海軍從2008年將現代海軍的象徵神盾戰系納入五年兵力整建計畫，後續卻屢傳計畫生變，最後在2022年轉為研製兩艘輕型巡防艦，國防部及海軍推動「震海計畫」決策搖擺不定，監察院外交及國防委員會今天審查通過調查報告，提案糾正國防部及海軍司令部。

三位查案監委指出，迅聯案包含戰系、雷達及垂直發射架等5項內容；而震海案除納入迅聯案研發成果之外，另含艦體、動力及反潛等系統。經過調查，發現本案決策歷經四度轉折，由決策過程顯示，海軍對於震海計畫搖擺不定，已屬重大違失。

三位查案監委指出，海軍管理層於立院備詢及本院訪談表示戰系或PESA雷達不符需求，但調查發現至少有6份文件敘明「迅聯案」內被動相位雷達(PESA)符合震海案需求，說詞南轅北轍；再者，自建案至監院調查，國防部及海軍對於震海案不採迅聯案成果之原因，至少曾提出4種不同版本說法。監委研判，國防部及海軍內部顯然有決策搖擺不定及對中科院研製信心，有重大分歧情形。

三位查案監委表示，海軍雖然自認2017年已向中科院提出AESA雷達需求規格，但調查發現規格內容與迅聯PESA雷達相同，無法判定為AESA雷達；此外海軍屢次表示迅聯戰系功性能不完整或不成熟，然而經過監院調查，相關功能本來就未納迅聯案研製範疇，顯見海軍作為規格提列者及需求方，技術備便評估不確實，分不清PESA與AESA規格，消極應處，違失相當明確。

三位監委指出，震海案目前改為輕型巡防艦以紓解偵巡兵力負荷是合理決策，然而國防部及海軍決策搖擺10年，至少導致三項嚴重後果，一是導致海軍陷入灰色衝突之戰略被動，二是使我國籌獲神盾艦之時程遙遙無期，落後東亞各國至少20年以上，三是使下水超過50年，官兵工作環境惡劣的濟陽級艦無法退役釋出寶貴員額，尚須監控下水不到10年之共艦，國防部及海軍難辭其咎，監察院必須提出糾正，並期盼國防部及海軍謹記錨鍊精神，深刻檢討。

商品推薦