漢翔宣布139架F-16A/B型機 全數升級完畢

漢翔公司於今(20)日參加元大證券線上法人說明會，漢翔正式宣布表示，所執行空軍「鳳展專案」F-16A/B型機性能提升為最新型之F-16V戰機，已依約將139架戰機全數升級完畢。

漢翔表示，該公司生產新式高教機今年依約交運17架，於12月12日由董事長胡開宏領軍，將4架勇鷹一次飛往台東基地交機，完成年度目標。全案66架機預劃於115年交付完畢，明後年各交18架，持續維持交機高峰，且隨著交機增加，產生相應的後勤維保需求，從研發、量產到維保，一條龍商機是國機國造的特色，未來勇鷹維保商機持續擴大，漢翔已成立專責單位全力投入，與空軍建立長期緊密的合作關係。

漢翔表示，同為重大履約里程碑的「鳳展專案」，將空軍F-16A/B型機性能提升為最新型之F-16V戰機，漢翔已依約將139架戰機全數升級完畢。期間累積的經驗可望與「F-16維修中心」結合，在爭取新購F-16V戰機相關業務，以及F-16維修、延壽等商機都具有相當優勢。

原傳漢翔規劃為「鳳展專案」舉行出廠儀式，但考量時機敏感，現已喊停。

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