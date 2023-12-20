漢翔宣布139架F-16A/B型機 全數升級完畢
漢翔公司於今(20)日參加元大證券線上法人說明會，漢翔正式宣布表示，所執行空軍「鳳展專案」F-16A/B型機性能提升為最新型之F-16V戰機，已依約將139架戰機全數升級完畢。
漢翔表示，該公司生產新式高教機今年依約交運17架，於12月12日由董事長胡開宏領軍，將4架勇鷹一次飛往台東基地交機，完成年度目標。全案66架機預劃於115年交付完畢，明後年各交18架，持續維持交機高峰，且隨著交機增加，產生相應的後勤維保需求，從研發、量產到維保，一條龍商機是國機國造的特色，未來勇鷹維保商機持續擴大，漢翔已成立專責單位全力投入，與空軍建立長期緊密的合作關係。
漢翔表示，同為重大履約里程碑的「鳳展專案」，將空軍F-16A/B型機性能提升為最新型之F-16V戰機，漢翔已依約將139架戰機全數升級完畢。期間累積的經驗可望與「F-16維修中心」結合，在爭取新購F-16V戰機相關業務，以及F-16維修、延壽等商機都具有相當優勢。
原傳漢翔規劃為「鳳展專案」舉行出廠儀式，但考量時機敏感，現已喊停。
👉2024選戰最前線
▪ 賴蕭領先、侯康緊追 最新民調看這邊
▪ 名單整理包／立委抽籤結果出爐！選區名單、號次一次看
▪ 2024總統副總統選舉 一圖看懂3組參選人資歷背景
▪ 2024全國不分區立委 16黨提名背景一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言